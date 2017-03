Long An ưu tiên thu hút đầu tư vào 16 dự án

Ngày 17-10, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Long An chủ đề “Hợp tác - phát triển bền vững” với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tham dự hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Long An về cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng: “Thủ tục nhanh gọn - kinh doanh an toàn - đầu tư hiệu quả - phát triển bền vững”.

Thủ tướng nhận định để Long An bứt phá vươn lên cần đẩy mạnh chính quyền liêm chính phục vụ, nói đi đôi với làm để xây dựng niềm tin của doanh nghiệp.

Tỉnh Long An cần lưu ý ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để phục vụ doanh nghiệp và người dân trong thủ tục hành chính cũng như quản lý thông tin để bảo đảm thực hiện nghiêm túc cam kết với doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt, cần phải đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của sự phát triển, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp; làm tốt công tác quy hoạch.

Thủ tướng cũng yêu cầu Long An xác định rõ hướng phát triển bền vững – vì môi trường; đi đôi với phát triển kinh tế là phải đảm bảo môi trường sống bình yên, an toàn, trong lành cho người dân. Chính phủ cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào tỉnh Long An.



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với lãnh đạo tỉnh Long An và các DN tại hội nghị đầu tư ngày 17-10

Thủ tướng cũng mong nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nghiên cứu các cơ hội đầu tư, hợp tác chặt chẽ với chính quyền để xây dựng ở Long An những cụm công nghiệp mạnh, sạch, có tính cạnh tranh cao.

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết tỉnh ưu tiên thu hút vốn đầu tư vào 16 dự án. Long An sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thành công dự án của mình với phương châm: "Khó khăn của bạn cũng là khó khăn của chúng tôi, và thành công của bạn cũng chính là thành công của chúng tôi”.



Hai lĩnh vực đang được tỉnh ưu tiên kêu gọi đầu tư tại hội nghị là xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Long An đã lựa chọn ra 16 dự án để ưu tiên kêu gọi đầu tư, trong đó 2 trong số 3 công trình trọng điểm là công trình Trục hạ tầng giao thông – đô thị kết nối với TPHCM và công trình Đường vành đai thành phố Tân An.