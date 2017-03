Lúa Campuchia lại ngập đường biên giới

Đứng nơi cửa khẩu Khánh Bình (An Giang), nhìn sang bên kia sông Bình Di là huyện Kohthom, tỉnh Kan Dal (Campuchia) đã thấy cảnh mua bán lúa tấp nập. Xe tải hạng nặng chất đầy các bao lúa từ nước bạn đưa xuống tập kết ven sông. Đa phần thương lái Việt đưa ghe đến thu mua.

Ở nhiều ngõ khác như Bắc Đai, Vĩnh Hội Đông cũng tấp nập cảnh mua bán lúa ngoại. “Nhiều khu vực trước đây chưa từng mua bán lúa Campuchia giờ cũng mọc lên như những chợ ven biên. Hầu hết lúa Campuchia chở xuống bán đều không thông qua thủ tục hải quan” - ông Giang Lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khánh Bình, nói.

Đường Sứ, bến lúa 21 thuộc xã An Nông (Tịnh Biên, An Giang) như một trung tâm điểm của hoạt động mua bán lúa Campuchia. Có mặt tại đây giữa màn sương trắng lúc tờ mờ sáng, chúng tôi đã thấy nhiều xe tải lớn băng đồng vượt biên, chở lúa Campuchia về kênh Vĩnh Tế. “Ngày nào như ngày nấy, cứ sáng sớm đến chiều tối là hoạt động mua bán lúa tại bến lúa 21 tấp nập. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến giá lúa trong nước. Giá lúa thần nông ở Tịnh Biên giảm từ 6.400 còn 5.800 đồng/kg lúa mấy ngày nay. Cứ để tình trạng này thì giá lúa vụ đông xuân tới ở miền Tây bị rớt thê thảm cho coi” - ông Nguyễn Văn Ly ở xã An Nông lo lắng.

Đi dọc tuyến quốc lộ N1 về thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), chúng tôi cũng bắt gặp tình trạng lúa ngoại chất đống trên bờ kênh Vĩnh Tế, dưới kênh đầy ghe neo đậu thu mua. Đoạn kênh Hà Giang thuộc xã Tân Khánh Hòa (Giang Thành, Kiên Giang) trước đây là nơi xuất lậu xăng dầu, giờ sôi động hẳn cảnh mua bán lúa Campuchia.

Tại Đồng Tháp, không riêng cửa khẩu Dinh Bà, lúa ngoại còn ùn ùn xuống mấy cửa khẩu khác như Thông Bình, Bình Phú. “Thấy làm ăn có lãi nên vợ chồng tôi thuê thêm xe tải sang Campuchia mua về bình quân 200 tấn lúa/ngày. Thương lái Việt sang bên đó mua lúa nhiều lắm” - chị Nguyễn Thị Phụng, một lái lúa ở Dinh Bà, kể.

Ông Lâm Tấn Lập, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, cho biết bất kể mặt hàng nào nhập vào nội địa mà không làm thủ tục hải quan (trong đó có lúa gạo) đều bị coi là nhập lậu. Tuy nhiên, cả năm 2010 Hải quan Tịnh Biên chưa bắt giữ và xử lý được vụ nhập lậu lúa nào. “Lúa Campuchia nhập vào An Giang chủ yếu qua các đường tiểu ngạch, không khai báo hải quan nên chúng tôi chưa thống kê được số lúa lậu vào An Giang. Khi lực lượng vào kiểm tra thì họ ngưng nhập lúa lậu, rút về thì họ tiếp tục mua bán. Tôi nghĩ bất kỳ mặt hàng nào nhập lậu cũng đều ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, không riêng gì lúa. Từ đây đến cuối năm, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống xuất nhập lậu chủ yếu là xăng dầu và lúa gạo” - ông Lập cho hay.

