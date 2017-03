Lực mua vàng giảm mạnh

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng miếng SJC ở 47,08 - 47,18 triệu đồng. So với đóng cửa chiều qua, giá tăng lần lượt 280.000 - 320.000 đồng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, niêm yết cũng phục hồi lên trên 47 triệu đồng sáng nay, sau khi rơi xuống 46,7 đến 46,9 triệu đồng trong chiều 8/11. Tính đến 9h01 theo giờ Hà Nội, mỗi lượng đang được mua vào - bán ra 46,97 - 47,17 triệu đồng tại đây.

Tuy phục hồi sáng nay, nhưng nhìn chung vàng trong nước đã co hẹp đáng kể khoảng cách so với quốc tế, do giá thế giới tăng mạnh hơn. Chênh lệch giữa vàng "nội" và "ngoại" từ 3,7 triệu đồng vào đầu tuần, nay còn 3,5 triệu đồng.

Lực mua vàng bất ngờ giảm mạnh trong ngày hôm qua, trong khi nhu cầu bán chốt lời tại tăng, báo cáo ngày của doanh nghiệp PNJ cho biết. Theo doanh nghiệp này, nhận định mới đây của Ngân hàng Nhà nước, cho rằng tình hình thị trường vàng sẽ sớm ổn định trong thời gian tới, đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Ngân hàng Nhà nước khẳng định do vàng không còn tác động tới tỷ giá và ngoại tệ, nên cũng không nhất thiết phải bình ổn giá vàng.



Giá vàng trong nước co hẹp khoảng cách với quốc tế do lực mua giảm mạnh. Ảnh: AQ

Thị trường vàng thế giới tiếp tục đi lên trong sáng thứ sáu, sau khi vừa có ngày tăng khá mạnh hôm qua. Cụ thể, sau khi có thêm 15 USD vào cuối phiên giao dịch thứ năm, mỗi ounce vàng tăng 3,1 USD lên 1.735 USD tính đến 8h38 theo giờ Hà Nội.

Giá đang hướng đến tuần tăng hơn 3%, mạnh nhất trong vòng 2 tháng nhờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã thuộc về ông Barack Obama. Ông Obama tiếp tục làm Tổng thống có nghĩa là các chính sách nới lỏng tiền tệ vẫn được giữ nguyên như trước.

Hiện ở Mỹ có nhiều lo ngại về các "vách đá tài chính", đó là chính sách tăng thuế và cắt giảm ngân sách với tổng trị giá 600 tỷ USD sẽ đi vào thực thi từ đầu năm sau. Do đó, giới đầu tư sẽ phải tìm kiếm các chốn trú ẩn an toàn như Trái phiếu Chính phủ Mỹ, đôla Mỹ và vàng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran được nhen nhóm trở lại khi máy bay chiến đấu của Iran nhắm bắn vào máy bay do thám Mỹ hôm qua. Từ trước đến nay, tình hình chiến sự ở vùng Vịnh luôn có ảnh hưởng nhất định đến thị trường vàng.

