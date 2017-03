Lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm

Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong bốn tháng đầu năm 2015 ước đạt gần 2,7 triệu lượt khách, giảm hơn 12% so với cùng kỳ.

Một số thị trường khách tăng so với cùng kỳ năm trước như Hàn Quốc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Singapore… Lượng khách du lịch nội địa trong bốn tháng đầu năm nay tăng nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ năm 2014, ước đạt 25 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 125.800 tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2014.

MINH LONG