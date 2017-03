Lương thấp, lao động dệt may Nam Định bỏ việc

Trong khi đó, số lao động được tuyển dụng mới chỉ khoảng 6.900 người. Lao động bỏ việc chủ yếu tập trung ở ngành dệt may. Đơn cử như Công ty TNHH May YoungOne Nam Định chỉ tuyển thêm được 1.250 lao động nhưng lại mất hơn 2.220 lao động. Tình trạng này cũng được ghi nhận ở cả những doanh nghiệp vốn ổn định về lao động trong nhiều năm qua như Công ty Cổ phần May Nam Hà, nghỉ 116 nhưng chỉ tuyển bù được 37 người. Ban Quản lý Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cho biết: Một số doanh nghiệp phải cử cán bộ vào Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh hay lên các tỉnh miền núi phía Bắc để tuyển lao động. Nhiều doanh nghiệp phải thuê cơ sở khác gia công, thậm chí phải từ chối đơn đặt hàng vì không đủ lao động. Sau tết đến nay, chỉ khoảng 90% trong khoảng 20.000 lao động tại các KCN quay lại làm việc. Nguyên nhân của lao động dệt may là do thu nhập quá thấp trong khi cường độ làm việc cao và kéo dài.

TX (Theo TTXVN)