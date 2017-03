Lượng tiền cho vay qua hệ thống ngân hàng tăng 11,16%

Với tốc độ tăng trưởng tín dụng như vậy, tổng phương tiện thanh toán tháng 4-2009 tăng khoảng 3,43% so với trước, và tăng 11,4% so với cuối năm 2008. Trong đó, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 0,6% so với tháng 3-2009, và tăng 19,37% so với cuối năm trước.

Tuy nhiên, dòng tiền vào hệ thống ngân hàng tăng chậm. Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tháng 4-2009 tăng khoảng 3,74% so với cuối tháng trước, và tăng 9,88% so với cuối năm 2008.