Lượng tiền giả giảm mạnh

Ngày 4.5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố số lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, kho bạc Nhà nước trong quý I năm 2013 giảm 40,61% so với cùng kỳ năm 2012; giảm 59,68% so với cùng kỳ năm 2011 và giảm 67,71% so với cùng kỳ năm 2010.





Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro nhận phải tiền giả, Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị người sử dụng tiền nên tạo thói quen kiểm tra đồng tiền mỗi khi giao dịch tiền mặt.



Để nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo thông tin về tiền Việt Nam tại website của Ngân hàng Nhà nước: http://www.sbv.gov.vn, mục Tiền Việt Nam.



