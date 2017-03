Lý do doanh nghiêp trẻ khởi nghiệp ngắc ngoải

Tại Diễn đàn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) và Khởi nghiệp do Hội DN HVNCL phối hợp với Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức ngày 2-3, ông Trần Anh Tuấn, giám đốc điều hành The PathFinder đánh giá tình trạng “ngắc ngoải” của các doanh nghiệp là do “sức khoẻ” của thương hiệu Việt Nam đang yếu dần.

Theo ông Tuấn, nguồn lực của DN có giới hạn đã không theo kịp xu hướng. Những hạn chế về hệ thống quy trình và công cụ, chiến lược maketting theo lối mòn cũng gây nhiều khó khăn cho sự phát triển của doanh nghiệp.



Người trẻ làm khởi nghiệp vấp phải là chạy theo phong trào

ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng giám đốc công ty Vinamit cho rằng các doanh nghiệp trẻ phải khai thác được sở trường, thế mạnh của mình. Hiện nay, vấn đề những người trẻ hay vấp phải là chạy theo phong trào mà không xem xét xem điều kiện, môi trường có phù hợp hay không.



Ông Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Tháp cho biết, lãnh đạo tỉnh định hướng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phải đi lên từ các sản phẩm mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đồng Tháp có câu lạc bộ DN dẫn đầu, câu lạc bộ này tiếp nhận những dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ, tư vấn, thẩm định để các ý tưởng khởi nghiệp được thương mại hoá đưa ra thị trường

Theo ông Hoan, cơ quan nhà nước không thể đủ sức thẩm định về công nghệ, kỹ thuật, thị trường của các dự án khởi nghiệp mà phải thông qua các doanh nghiệp đã thành công mới có thể làm được.

Liên quan đến hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ đang có những sửa đổi lớn về chính sách. Đặc biệt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ được quan tâm vì đây là khu vực chiếm số lượng lớn về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, đây sẽ là yêu tố để Bộ có những tính toán cụ thể trong việc điều chỉnh chính sách trong thời gian tới.

Cùng quan điểm trên bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia nhượng quyền toàn cầu cũng đề nghị nhà nước cần có sự chuẩn bị cho việc khởi nghiệp của các doanh nghiệp trẻ ở các ngành nghề vốn là thế mạnh của Việt Nam để việc khởi nghiệp của các doanh nghiệp không chỉ làm giàu cho mỗi cá nhân mà còn làm giàu cho quốc gia.

“Để khởi nghiệp thành công thì các mục tiêu đặt ra phải thưc tế phải phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thị trường, thiếu tự tin hay quá tự tin cũng đều có thể dẫn đến thất bại trong khởi nghiệp” ông Viên nhấn mạnh.