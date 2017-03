Lý Sơn: giá hải sản tươi sống tăng vọt

Tại chợ huyện Lý Sơn, sáng mùng 3 tết Quý Tỵ, cá ngư sọc dưa có giá từ 180 - 220.000 đồng/kg; mực ống tươi có giá 300 - 350.000 đồng/ kg (tăng gần 2 lần so với những ngày trước tết); mực lá phơi khô giá 1, 3 triệu đồng/kg.

Tuy giá cả tăng cao nhưng lượng cung không đủ cầu.

Ông Nguyễn Lan, chủ nhà hàng Sơn Thủy (An Hải - Lý Sơn) cho biết, do mức tiêu thụ cao trong những ngày qua nên lượng cung không đủ cầu, bên cạnh đó, do ngư dân nghỉ tết vui xuân nên thiếu nguồn hàng cung cấp cho thị trường.

8 Ngoài ra, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, bắt đầu từ sáng 13-2 (mùng 4 tết Quý Tỵ) tuyến giao thông thủy nối đảo Lý Sơn với cảng Sa Kỳ sẽ hoạt động trở lại.

Theo VĂN MỊNH (TTO)