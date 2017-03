Mai Linh bị phạt vì báo tin chậm

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, tổ chức liên quan với ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung (Mã CK: MNC) do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch bán hơn 3,3 cổ phiếu MNC.



Đồng thời, SSC cũng phạt 60 triệu đồng đối với ông Phạm Trung Lâm do không thực hiện báo cáo sở hữu khi trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bao bì Dầu Thực Vật (Mã CK: VPK) và phạt 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Đồi - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây (Mã CK: WSB) do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch mua 92.500 cổ phiếu WSB.





Theo Hàn Phi (VNE)