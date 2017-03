Mãi lực yếu, thị trường vàng lặng sóng

Mở cửa ngày hôm nay, các doanh nghiệp Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng quanh 44,60-44,82 triệu đồng, tăng nhẹ 50.000 đồng cả thu mua và bán ra so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với mức giá đầu ngày 20/2, giá hiện nay gần như không đổi. Trong khi đó, tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng, ở 44,80 triệu đồng.



Hệ thống DOJI đến 8h45 sáng nay, mua bán lẻ vàng miếng 44,70-44,80 triệu đồng. Trong khi bán buôn của đơn vị này công bố mua bán quanh 44,71-44,78 triệu đồng. Tương tự, vàng miếng Sacombank-SBJ công bố giá mua bán lúc 8h quanh mốc 44,35-44,75 triệu đồng. Biên độ mua bán hiện dao động 400.000 đồng.



Theo Công ty Sacombank-SBJ, do cả nhu cầu mua vào và bán ra hiện nay đều thấp nên giá vàng trong nước được dự báo chỉ dao động trong biên độ hẹp và không có nhiều yếu tố bất ngờ quanh 44,7 triệu đồng một lượng.



Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua bán của Tập đoàn DOJI chỉ đạt khoảng 750 lượng.



Trên thị trường thế giới, khối lượng giao dịch trong ngày đầu tuần chỉ bằng 1/3 so với bình quân 30 ngày, do thị trường Mỹ nghỉ lễ Ngày Tổng thống. Tuy nhiên, cuối phiên giao dịch tại London, giá vàng giao ngay vẫn tăng hơn 10 USD khi chốt ngày tại 1.734 USD một ounce. Cùng lúc, vàng giao tháng 4 trên sàn Comex tăng 9,6 USD lên 1.735,5 USD mỗi ounce.



Giá vàng thế giới vượt 1.735 USD một ounce trong phiên giao dịch đầu tuần bởi kỳ vọng châu Âu sẽ thông qua gói giải cứu giành cho Hy Lạp và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục nới lỏng tiền tệ hơn nữa.



Bước sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, kim loại quý vẫn chưa xác định rõ hướng đi. Tính đến 9h (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng đang giao dịch quanh 1.734,30 USD. Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.860 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 43,61 triệu đồng (chưa gồm các loại phí). Như vậy, với mức quy đổi này, giá vàng trong nước hiện vẫn còn đắt hơn trên dưới 1,2 triệu đồng mỗi lượng.





