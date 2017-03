Mai tết nở sớm

Mấy ngày qua, thời tiết bất thường với các cơn mưa trái mùa và sương muối dồn dập đổ xuống làm hầu hết các mai vườn, mai kiểng trong chậu đã bung nở sớm.

Nhiều người không dám ra thăm vườn vì không chịu đựng được cảnh vườn mai đua sắc khoe vàng trước tết.

Mưa nắng thất thường

Anh Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú Đông (quận 12), cho biết chưa bao giờ thấy mai nở sớm như năm nay. Cả làng mai An Phú Đông có khoảng 150 hộ trồng vài trăm đến cả ngàn gốc mai năm nay gần như nở rộ hết. Nhiều cây còn xanh lá nhưng nụ đã nở hết rồi. Chúng tôi đã tổ chức đoàn khảo sát xuống kiểm tra các vườn mai và tập huấn cách chăm sóc mai. Do mỗi người có một kinh nghiệm riêng phù hợp với cây và thổ nhưỡng đất nhà mình nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nếu mai gặp trời mưa thì ngay lập tức sau mưa phải tưới nước lại để trôi hết nước mưa có acid. Năm nay năm nhuần, có 13 tháng nên mai thường nở sớm hơn dự định.

Ông Dương Văn Tân, Chi hội trưởng Hội Nông dân khu phố 1, phường An Phú Đông (quận 12), cho biết: “Hàng trăm hộ trồng mai trên địa bàn phường, quận cũng chịu chung tình trạng. Mấy trận mưa cuối năm 2012 ác quá. Cứ mưa xong rồi lại nắng kèm theo gió thì không có cách gì chống đỡ. Đêm xuống sương muối rơi dày nên bình quân các vườn mai nở sớ m 60%-70%”. Ông Tân cho biết: “Nhà vườn trông chờ vào việc bán mai tết và dịch vụ chăm sóc. Riêng năm vừa rồi, tại vườn mai của tôi, chăm sóc gần 100 gốc mai. Nếu rủi may mai chết hoặc mất thì nhà vườn phải bồi thường. Mỗi lần chăm sóc mai thuê đều có hợp đồng ràng buộc rất cụ thể nên năm nay ngoại trừ việc thất thu trong việc bán mai, còn phải dành một lượng mai lớn, đẹp để khách hàng đưa về nhà chưng tết (thay cho mai gửi bị trổ bông sớm)”.

Vườn mai của gia đình chú Hai Tân nở sớm. Nhiều gốc mai vẫn còn nguyên 100% lá xanh mướt nhưng hoa đã nở bung, còn búp đã bung vỏ lụa, sẽ nở trong một vài ngày tới. Ảnh: HG

Chú Hai Thông, một hộ dân trồng mai tại Thủ Đức, chia sẻ: Nhà tôi trồng cả ngàn gốc mai thì nay hơn một nửa đã nở vàng hết. Còn một tháng nữa, không biết số phận những cây mai còn lại sẽ ra sao. Thông thường mai muốn nở bông đúng dịp tết cần nhiều yếu tố, trong đó điều kiện khí hậu khô nóng là tiên quyết. Trời đang khô nóng, chỉ cần vài trận mưa, mai sẽ nở bung hết. Nếu đoán trước được thời tiết thì làm mái che hoặc che gốc mai không cho nước thấ m vào. Nhưng vườn mai rộ ng mấy ngàn mét vuông, đâu thể che hết được. Đó là chưa nói tới mấy ngày nay cứ sau mưa là trời xuất hiện sương muối. Mai gặp sương muối sẽ cháy nụ, đui đọt hư bông hết.

Đặt mua mai từ miền Trung

Trước việc mai nở sớm tại TP.HCM, các thương lái cũng e dè trong việc đặt cọc tiền mua mai. Chị Nguyễn Thị Tuyết, một thương lái mai tại Thủ Đức, cho biết: “Năm nay một phần kinh tế khó khăn, thêm phần khác do sợ thời tiết thất thường nên phải hạn chế đặt cọc vì sợ lỗ do mai nở sớm. Khu vực Thủ Đức có gần 30 vườn mai, mỗi vườn từ vài trăm đến vài ngàn gốc. Mọi năm giờ này tôi đã đặt cọc xong hết tiền, chờ tết chở mai đi bán nhưng năm nay phải xem thật kỹ và tính toán thiệt hơn vì các nhà vườn mai đều nở vàng hết rồi mà còn hơn một tháng nữa mới đến tết. Nếu lựa mai Phú Yên, Bình Định thì giá rẻ hơn, mức độ an toàn sẽ cao hơn so với mai trong này”.

Theo ông Tân, nhiều nhà vườn tại quận 12 đã mua một lượng mai lớn từ Bình Định, Phú Yên, thậm chí ở Huế để phục vụ người dân dịp tết năm nay. Mới vừa rồi nhà vườn Dũng Loan nhập về ba xe lớn mai từ miền Trung để bổ sung phục vụ thị trường. Các nhà vườn khác cũng bổ sung thêm từ vài chục đến cả trăm gốc mai. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú Đông (quận 12), người chơi sành sỏi thì sẽ không lựa chọn mai miền Trung. Những cây mai này trổ búp rất đẹp, đều tăm tắp và có giá rẻ chỉ bằng phân nửa mai miền Nam. Tuy nhiên, mai miền Trung có điểm yếu là mau chóng tàn, cánh hoa mỏng, màu nhạt, không vàng rực như mai trong này.

Chợ Lách: Mai vàng nở sớm Năm nay, mai Cái Mơn được mùa nhiều nụ nhưng cũng bị nở sớm. Tháng trước, do thời tiết nắng mưa thất thường nên mai nở sớm hơn 20% ở mỗi cây thì những ngày gần đây, mai lại nở hơn 10% nữa khiến người trồng mai ở đây điêu đứng. Theo ông Lê Thanh Thiện, ấp Bình Tây (Vĩnh Thành), việc mai vàng nở sớm khiến người trồng mai rất khó bán do tàn bông bị lép hơn 30% (ví dụ một cây có 10 nhánh thì đã hơn ba nhánh liền kề ra hoa, những nhánh còn lại nếu tết ra hoa, cây mai sẽ bị lép một bên, trông rất xấu nên khó bán). Hiện một số hộ trồng mai còn vốn cầm cự được thì dưỡng, chờ làm lại, hy vọng vào tết năm sau. Một số hộ khó khăn thì buộc phải bán giá bèo để vớt vát ít tiền xoay xở cho những ngày tết đến. VĂN TÂM Kinh nghiệm “hãm” mai ● Vấn đề với người trồng mai hiện nay là giữ số nụ mai đang còn búp. Nếu chưa đến 23 tháng Chạp mà nụ đã bung vỏ lụa thì sẽ nở sớm hơn tết nên cần phải tìm cách “hãm” lại. Cách “hãm” cho mai nở chậm lại là đem cây mai vô để nơi râm mát, tưới thêm phân bón lá 30-10-10 hoặc 5-0-2 và phân lạnh như phân urê pha loãng tỉ lệ 10-20 g/10 lít nước, hay tưới cây bằng nước lạnh (có thể bỏ thêm đá lạnh vào nước), cũng có thể lấy vải đen bao trùm cây mai lại. Nếu gặp trời mưa bất chợt mà không có mái che, cần nhanh chóng phủ bao nylon để che gốc, không cho nước vào gốc, sau khi mưa tạnh, cần tưới thêm nước để rửa trôi nước mưa. Nghệ nhân THÀNH BẢY, người có hàng chục năm trồng và chăm sóc mai kiểng ở quận Thủ Đức ● Thông thường đối với mai tết, đầu tháng 10 tuyệt đối không cho cây ăn đạm. Những trận mưa cuối mùa thường tích tụ nhiều đạm nên phải ngăn nước mưa. Ông DƯƠNG VĂN TÂN, Chi hội trưởng Hội Nông dân khu phố 1, phường An Phú Đông

HÀN GIANG