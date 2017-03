Mạnh tay với tội phạm công nghệ cao

Nhiều vụ tấn công vào các sàn giao dịch chứng khoán, các sàn giao dịch vàng trong thời gian qua gây thiệt hại đáng kể cho người dân. Bên cạnh đó là việc tấn công do cạnh tranh giữa các công ty với nhau gây thiệt hại đáng kể. Các loại tội phạm thẻ cũng đang phát triển mạnh, từ đầu năm đến nay C15 đã bắt và tịch thu hơn 200.000 thẻ tín dụng giả.

Cũng theo Trung tá Trường, Bộ luật Hình sự sửa đổi (có hiệu lực từ 1-1-2010) sẽ giúp các ngành chức năng có cơ sở để xử lý hình sự loại tội phạm mới, trước đây do thiếu luật nên việc xử lý các vụ tấn công của tội phạm hacker đa phần chỉ là bồi thường và xử phạt hành chính, tuy nhiên cũng khó minh định mức độ thiệt hại và răn đe.

Mặc dù luật bổ sung mới sắp có hiệu lực nhưng vấn đề chính vẫn nằm ở các doanh nghiệp, đa phần các doanh nghiệp vẫn còn khá lơ là với việc bảo vệ các hệ thống máy tính. Theo báo cáo của Chi hội An toàn Thông tin khu vực phía Nam (VNISA), kết quả khảo sát hơn 200 doanh nghiệp vừa qua cho thấy tình hình an toàn thông tin ở các đơn vị khu vực phía Nam được đánh giá ở mức dưới trung bình do đầu tư vào hệ thống phòng thủ an ninh mạng còn rất yếu. Trong đó, có 34% doanh nghiệp gặp sự cố tấn công an ninh mạng từ đầu năm 2009 đến nay và 38% không rõ hệ thống mạng của mình có bị tấn công hay không.

BÁ HUY