Mạo danh Co.opmart tuyển lao động để lừa đảo lấy tiền

Gần đây có nhiều website, mạng truyền thông online, Facebook,… đứng ra bảo lãnh tuyển dụng nhân sự làm việc tại Siêu thị Co.opmart. Thủ thuật của các công ty này là mạo danh Co.opmart, đăng thông tin tuyển dụng rộng rãi cho các chức danh lao động tại siêu thị kèm theo hứa hẹn nhiều quyền lợi.

Khi người lao động đến liên hệ ứng tuyển sẽ được yêu cầu nộp trước một khoản tiền nhất định, sau đó tìm cách trốn trách nhiệm hoặc cố tình kéo dài thời gian để người lao động chờ đợi mệt mỏi sẽ tự động bỏ cuộc, mất tiền oan.



Cụ thể là trường hợp của chị NgTV (Long An) đã đóng tiền cho Công ty TNHH TMDV VL khi công ty này đưa ra bảng cam kết và bảo lãnh nhân sự để chị V. làm việc tại Co.opmart Tân An (Long An). Trong bảng cam kết gồm nội dung cam kết chung và bảo lãnh nhận công tác.

Ở mục bảo lãnh nhận công tác ghi rõ: Vào 8 giờ 30 ngày 13-7, ứng viên có mặt tại Siêu thị Co.opmart Tân An, người tiếp nhận là anh T., số điện thoại xxx. Đăng ký khu vực làm việc tại Long An, ca làm việc lúc 8 giờ, mức lương khởi điểm 3-3,5 triệu đồng/tháng, ngành nghề…

Để tăng lòng tin cho người lao động, trong phần cam kết chung có nêu công ty sẽ bồi thường 1 triệu đồng cho nhân viên nếu sau 15 ngày không bố trí được công việc cho nhân viên (đối với nhân viên đã được tiếp nhận và đã ký hợp đồng lao động tại đơn vị tiếp nhận mà chưa được phân bổ vị trí công việc). Tuy nhiên, khi mang các giấy tờ này đến siêu thị thì sự việc mới được phát giác.

Liên quan đến một số vụ việc như trên, phía Saigon Co.op cho biết cho đến thời điểm này, hoàn toàn không ký kết hợp tác, không ủy quyền và không sử dụng bất kỳ dịch vụ tuyển dụng nào của các công ty trung gian.

Tất cả thông tin tuyển dụng trực tiếp của Co.opmart, Co.opFood, Co.opXtra đều được đăng tải công khai rộng rãi và cập nhật trên trang web và các ấn phẩm của Saigon Co.op… Saigon Co.op khuyến cáo người lao động nếu có nhu cầu ứng tuyển có thể liên hệ trực tiếp với Saigon Co.op, tránh bị lừa đảo mất tiền oan.