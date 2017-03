Maritime Bank nâng tổng tài sản lên 108.967 tỉ đồng trong năm 2016

Theo đó, trong năm nay Maritime Bank đề ra kế hoạch nâng tổng tài sản đạt 108.967 tỉ đồng, tăng 4,5%. Tổng dư nợ tăng 25%, trên 62.000 tỉ đồng. Tổng huy động tăng 20%, gần 79.000 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 20% so với năm 2015, đồng thời duy trì tỉ lệ nợ dưới 3% theo quy định của NHNN.

Năm 2015 đánh dấu một cột mốc phát triển mới của Maritime Bank với sự kiện mua lại Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam và nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB).

Điều này đã giúp Maritime Bank trở thành một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam xét về vốn điều lệ và mạng lưới 270 chi nhánh và phòng giao dịch hiện diện tại hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.





Sau thương vụ sáp nhập MDB thành công tháng 8-2015, vốn chủ sở hữu của Maritime Bank tăng 44% so với đầu năm 2015, đạt 13.616 tỉ đồng.

Nhờ vào việc tăng vốn chủ sở hữu và việc cấu trúc lại để quản trị hiệu quả quy mô tài sản hiện có, hệ số an toàn vốn CAR luôn được giữ ở cao hơn nhiều so với mức quy định (9%). Tại thời điểm 31-12-2015, tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu hợp nhất là 24,53%. Bên cạnh đó, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm 0,5% so với năm 2014, ở mức 2,16%.

Đồng thời ngân hàng cũng đặc biệt chú trọng đến đầu tư phát triển công nghệ với nhiều dự án được triển khai để đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quản trị, nâng cao năng lực và tính ổn định của hệ thống.

Về công tác nhân sự, tháng 10-2015, Hội đồng quản trị cũng đã lựa chọn và bổ nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang làm tổng giám đốc Maritime Bank.