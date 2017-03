Masan đạt lợi nhuận gộp tăng 7,1% so cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) vừa công bố tình hình kinh doanh quý II năm 2013 với doanh thu và lợi nhuận gộp kỷ lục nhờ vào việc tung ra những sản phẩm mới và gia tăng công suất sản xuất ở dự án Núi Pháo. Trong quý II năm 2013, doanh thu thuần của Masan Group đạt 2.736 tỉ đồng, tăng 8,4% so với quý II-2012, trong khi lợi nhuận gộp đạt 1.111 tỉ đồng, tăng 7,1%. sự gia tăng này chủ yếu là do phần đóng góp của Masan Consumer. Tuy nhiên, do doanh thu tài chính giảm 59% so sáu tháng đầu năm 2012, trong khi chi phí bán hàng tăng 39%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 27% dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm giảm 50,6% so với cùng kỳ, đạt 567 tỉ đồng. Cụ thể:

Theo đó, nửa đầu năm 2013 được xem là giai đoạn tập trung vào đầu tư của tập đoàn thông qua việc tăng cường tập trung vào phát triển sản phẩm mới và các sáng kiến xây dựng thương hiệu tại Masan Consumer và thúc đẩy hoạt động của mỏ Núi Pháo. Công ty cho biết kết quả sự đầu tư sẽ hiển thị trong kết quả kinh doanh hai quý sau của năm 2013 và năm 2014.

Các ngành hàng thực phẩm tiện lợi và cà phê hòa tan được MSN đặt nhiều trọng tâm.

Đối với hoạt động mỏ, dự án Núi Pháo đã bắt đầu sản xuất ra tinh quặng vonfram, quặng đồng… đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế và bước đầu đã thu được doanh thu bán hàng. Mới đây, dự án đã sản xuất thành công Sodium Tungstate - là sản phẩm chế biến sâu vonfram. Đồng thời, Masan cũng vừa ký được hợp đồng bao tiêu với một nhà sản xuất vonfram quốc tế là H.C,Starck. H.C,Starck cũng vừa thành lập liên doanh với Công ty Khai thác Khoáng sản Núi Pháo để tinh luyện ra sản phẩm vonfram tại Việt Nam….

Hiện tại, Masan đang tiến hành đơn giản hóa cơ cấu tài chính và cấu trúc doanh nghiệp thông qua việc mua lại và tất toán các công cụ tài chính vốn cổ phần.

Riêng với Masan Consumer, công ty đặt nhiều trọng tâm vào ngành hàng cà phê hòa tan. Đơn vị này cũng đã đưa vào thử nghiệm thành công nhà máy ở Long Thành của Vinacafe giúp tăng công suất thêm 3.200 tấn/năm.

Đối với ngành hàng thực phẩm tiện lợi, công ty dự kiến tăng thị phần mì ăn liền từ hơn 20% đến khoảng 30% vào cuối năm nay.

Đối với ngành hàng đồ uống của Vĩnh Hảo (là doanh nghiệp công ty vừa mua lại cổ phần hồi đầu năm 2013), công ty dự kiến sẽ tăng doanh thu khoảng 20% trong năm 2013 với tỉ suất lợi nhuận biên tăng gấp đôi.

HÀ AN