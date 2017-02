Masan đầu tư tại tỉnh Nghệ An

“Thủ phủ” nông nghiệp



Mở đầu bằng việc đầu tư và xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm tại Nghệ An, Masan có thể giảm được 5% giá thành so với việc vận chuyển sản phẩm từ nhà máy Bình Dương ra thị trường miền Bắc, đồng thời đáp ứng như cầu nhu yếu phẩm tiêu dùng rất lớn tại thị trường này.

Tháng 11- 2015, Masan đã khánh thành cụm công nghệ thực phẩm Masan Miền Bắc (Masan MB) trên diện tích 6,3ha với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tại đây, Masan MB sản xuất mì ăn liền và nước mắm bằng dây chuyền thiết bị tự động và hiện đại đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, công suất 540 triệu gói mì/năm và 96 triệu lít nước mắm/năm.

Cụm công nghệ thực phẩm Masan MB đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO 14000 và tiêu chuẩn xử lý nước thải loại A (là tiêu chuẩn cao nhất tại Việt Nam).

Cũng tại đây, vào tháng 11-2016, Masan tiếp tục đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc ANCO Nghệ An với công suất 350.000 tấn/năm. Nhà máy có diện tích 3,5ha với dây chuyền sản xuất tự động hiện đại nhập khẩu mới hoàn toàn từ Châu Âu. Đây là nhà máy có công suất lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, sản xuất đầy đủ các loại thức ăn chăn nuôi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho từng giai đoạn phát triển của vật nuôi.

Ngoài nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng và cám gia súc, Masan cũng đã thực hiện động thổ trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Masan Nutri-Farm tại xóm Côn Sơn, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vào tháng 11-2016. Nhà máy áp dụng khoa học công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất chuỗi giá trị thịt. Bằng việc hoàn thiện trang trại chăn nuôi này, cùng với việc đầu tư chiến lược vào VISSAN; Masan đã hoàn tất mô hình 3F (“Từ trang trại tới bàn ăn”) đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho các tỉnh phía Bắc, đảm bảo thịt ngon, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời giảm một nửa giá, giúp giá 1kg thịt heo rẻ ngang thịt heo Mỹ. Dự án có quy mô và tầm cỡ đầu tư ngang tầm khu vực Châu Á, có khả năng cung cấp cho thị trường 250.000 con heo siêu nạc mỗi năm. Về chiến lược dài hạn, Masan đang thay đổi Nghệ An thành “thủ phủ” hoạt động nông nghiệp của Tập đoàn dành cho thị trường thịt heo miền Bắc.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan cho biết: “Chỉ trong ba năm, Tập đoàn Masan đã thực hiện cam kết đầu tư giai đoạn đầu tại Nghệ An lên đến 3.000 tỷ đồng. Khi 3 dự án trên đi vào hoạt động sẽ tạo thêm hơn 1.000 việc làm trực tiếp tại địa phương và hàng chục ngàn việc làm gián tiếp; đồng thời GDP tạo ra tại địa phương ước tính đạt hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm”.

Ưu tiên tuyển dụng nhân sự địa phương

Đối với cộng đồng, Masan nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nguồn sinh kế trong cộng đồng địa phương và chính sách nhân sự luôn đặt yêu cầu này lên hàng đầu bằng việc ưu tiên tuyển dụng nhân sự tại tại chỗ. Tập đoàn đang triển khai một chương trình hỗ trợ đặc biệt cho cán bộ, công nhân viên người Nghệ An trở về quê hương làm việc, giúp họ thành công ngay tại tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, Tập đoàn còn thực hiện các hoạt động mở rộng và cải thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ người dân địa phương. Trong giai đoạn đầu, Masan đã kéo đường dây Internet và hoàn thiện 4 km đường trong phạm vi xã Hạ Sơn cho người dân địa phương cùng sử dụng. Masan cũng tài trợ máy tính cho 3 trường trung học trong huyện Nghi Lộc, đồng thời nâng cấp khu vui chơi cho trẻ em Hạ Sơn tại huyện Quỳ Hợp.

Trong đợt bão lũ khiến miền Trung bị thiệt hại nghiêm trọng vừa qua, Tập đoàn đã huy động hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ và san sẻ khó khăn với bà con những vùng bị thiên tai tàn phá, trong đó có Nghệ An.

Masan cam kết sẽ tiếp tục có những khoản đầu tư lâu dài vào tỉnh qua việc đưa ra các sáng kiến, áp dụng khoa học công nghệ cao và tập trung vào hàng nhu yếu phẩm tiêu dùng nhằm biến Nghệ An thành “cụm sản xuất tập trung” trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Masan ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.