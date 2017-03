Mất hàng triệu đô vì Trung Quốc phá giá tiền

Vàng giảm 500.000 đồng/lượng, USD tăng vọt (PL)- Ngày 14-8, tỉ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã ngừng giảm. Trên thị trường thế giới giá vàng cũng giữ giao dịch quanh ngưỡng 1.118 USD/ounce, tương đương 28,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước chốt phiên cuối ngày chỉ quanh ngưỡng 34,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. Giá vàng nội có xu hướng tăng mạnh hơn so với giá vàng ngoại trong mấy ngày qua khiến biên độ giữa giá vàng trong nước và thế giới vênh nhau tới 5,4 triệu đồng/lượng. Cũng trong ngày 14-8, giá USD tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng 10-20 đồng so với ngày hôm trước. Tại Vietcombank, BIDV, VietinBank dao động ở mức mua vào 22.035 VND/USD và bán ra 22.105 VND/USD, tăng 15 đồng so với hôm trước. Trong khi đó, trên thị trường tự do giá USD tiếp tục tăng mạnh. Giá USD tự do tại Hà Nội mua vào phổ biến ở mức 22.170 VND/USD bán ra 22.250 VND/USD. Tại TP Đà Nẵng, giá USD tự do lên tới 22.450 VND/USD (chiều bán ra). Theo ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM, hai ngày vừa qua diễn biến thị trường vàng, ngoại hối cho thấy giá USD tự do có tăng nhanh hơn so với USD trong ngân hàng. Cả chiều mua và bán USD tại ngân hàng đều cân đối. Thậm chí một số chi nhánh cho hay giá USD tăng nên ngân hàng mua được nhiều USD hơn là bán ra. “Phía NHNN Chi nhánh TP.HCM đang phối hợp chặt với các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, ngoại hối, các ngân hàng, các đơn vị quản lý thị trường siết chặt hoạt động ngoại tệ tự do đảm bảo tác động tích cực đến nền kinh tế” - ông Minh thông tin. YÊN TRANG Điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá chủ động, linh hoạt Ngày 14-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan việc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm giá. Thủ tướng đánh giá cao phản ứng kịp thời, phù hợp bước đầu của Ngân hàng Nhà nước và các ban, bộ, ngành. Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành tiếp tục theo sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đánh giá tác động, ảnh hưởng đến từng lĩnh vực, nhất là thị trường ngoại tệ, thị trường chứng khoán, thị trường vàng… để có đối sách ứng phó phù hợp. Các cơ quan liên quan cần điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá một cách chủ động, linh hoạt theo tín hiệu thị trường, đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ thống các giải pháp mang tính tổng thể, dài hạn, đảm bảo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững. GH