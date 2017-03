Mất tài sản do liên kết khai thác vàng trái phép

Trong đợt truy quét, kiểm tra việc khai thác lâm sản, khoáng sản dọc tuyến sông Vu Gia vào cuối tháng 5/2008, Công an huyện Đại Lộc đã phát hiện Công ty Mạnh Hà tổ chức khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Mò O, Thác Cạn nên lập biên bản, tạm giữ 2 tàu cuốc cùng 2 thuyền máy và 4 cân tiểu ly.

Qua điều tra, Công an huyện Đại Lộc đã làm rõ: Công ty Mạnh Hà có trụ sở tại Tân An, Hà Tân, Đại Lãnh (Đại Lộc) do ông Thái Mạnh làm Giám đốc, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép kinh doanh với ngành nghề khai thác khoáng sản, cát, sỏi, thông dòng sông, suối, kênh, rạch và tận thu vàng sa khoáng…

Từ giữa năm 2007, Công ty Mạnh Hà được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép thăm dò cát, sỏi lòng sông khu vực thôn Thác Cạn, Đại Sơn. Tuy nhiên, trong khi các cơ quan chức năng đang còn xem xét hồ sơ xin khai thác khoáng sản của Công ty Mạnh Hà thì ông Thái Mạnh đã tự ý liên kết với 3 chủ tàu cuốc để tổ chức khai thác khoáng sản trái phép.

Cụ thể: Cuối năm 2006, Công ty Mạnh Hà ký kết hợp đồng với ông Nguyễn Chí Giáp ở Hà Tây để đưa con tàu cuốc A37 và thuyền máy vào khai thác cát, sỏi và tận thu vàng sa khoáng tại Mò O. Đến tháng 6/2007, do có mâu thuẫn nên Công ty Mạnh Hà không tiếp tục khai thác chung mà chuyển qua hình thức ăn chia theo tỉ lệ 7/3. Trong thời gian đó, Công ty Mạnh Hà ký hợp đồng với ông Trần Thanh Trung, trú ở thôn Ban Mai 1, xã Ba, huyện Đông Giang (Quảng Nam) và ông Phương Văn Tiến, trú ở Minh Châu, Ba Vì, Hà Tây thả thêm 1 tàu cuốc nữa để khai thác tại Mò O, ăn chia theo tỉ lệ 6/4.

Rồi đến tháng 3/2008, ông Thái Mạnh lại đứng ra ký hợp đồng với ông Nguyễn Chí Năm thả tiếp tàu cuốc A39 ở Mò O để khai thác cát, sỏi và tận thu vàng sa khoáng… Trong hợp đồng được ký kết với các chủ tàu cuốc, Công ty Mạnh Hà cam kết chịu trách nhiệm cho họ về pháp nhân, pháp lý ở nơi sản xuất.

Do đó, Công an Đại Lộc đề xuất UBND huyện Đại Lộc có công văn trình UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt 70 triệu đồng đối với ông Thái Mạnh về việc khai thác khoáng sản không có giấy phép; đồng thời trả lại tàu cuốc, thuyền máy cho các chủ tàu, vì xác định đây là tài sản riêng của họ, không thuộc tài sản của Công ty Mạnh Hà…

Nhưng, ngoài việc xử phạt 70 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Nam còn có hình thức phạt bổ sung, tịch thu tang vật, phương tiện dùng để khai thác khoáng sản trái phép. Trên cơ sở đó, ngày 27/11, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá các tàu cuốc và thuyền máy… Thế là, các chủ tàu cuốc, thuyền máy liên kết làm ăn với Công ty Mạnh Hà liên tục gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

Ông Trần Thanh Trung nghẹn ngào nói rằng, vì quen biết với ông Thái Mạnh nên ông đã nghe lời ra Hà Tây huy động 8 người bà con thân thuộc thế chấp tài sản vay tiền ngân hàng mua tàu cuốc và phương tiện khai thác khoáng sản trị giá gần 889 triệu đồng, vận chuyển vào Mò O tổ chức sản xuất. Ông Trung và mọi người trong gia đình đều nghĩ Công ty Mạnh Hà có giấy phép kinh doanh, làm ăn có uy tín. Nào ngờ...

Tương tự, ông Nguyễn Chí Giáp cũng cho hay, con tàu cuốc và phương tiện ông đã sắm để hợp đồng khai thác khoáng sản với Công ty Mạnh Hà, có tổng giá trị 835 triệu đồng. Đây cũng là số tiền huy động người thân vay của ngân hàng. Tài sản bị tịch thu thì nợ nần khó bề thanh toán được và nguy cơ mất trắng những ngôi nhà thế chấp để vay vốn ở trong tầm tay…

Ông Nguyễn Xuân Bài, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, cho biết thêm: Trung tâm đã thông báo bán đấu giá các tàu cuốc, thuyền máy khai thác khoáng sản trái phép tại Mò O, nhưng không có người đăng ký đấu giá.

Từ khi bị Công an huyện Đại Lộc kiểm tra tạm giữ đến nay, ông Trung, ông Giáp phải thuê người hoặc đích thân đến Mò O túc trực giữ các con tàu cuốc và thuyền máy neo đậu trên sông Vu Gia. Và họ vẫn đang nuôi hy vọng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét, chiếu cố đến họ là những nạn nhân của Công ty Mạnh Hà…