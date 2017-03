Mất tiền tỷ vì bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu

Ý tưởng trùng nhau

Cách đây hơn hai năm, Công ty S. nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ xin được đăng ký nhãn hiệu “Boom Space Không gian bùng nổ” cho ba nhóm dịch vụ là dịch vụ quảng cáo, dịch vụ thiết kế quảng cáo và dịch vụ tổ chức sự kiện. Dự kiến nếu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng thì Công ty S. được độc quyền sử dụng nhãn hiệu này và không ai được dùng nhãn hiệu trùng hay tương tự.

Tuy nhiên, hơn một năm sau, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo rằng Cục dự định không cấp bằng cho nhãn hiệu này. Sau đó, Công ty S. có gửi văn bản nêu ý kiến phản đối. Đến cuối tháng 6 vừa qua, Cục đã ra quyết định chính thức từ chối cấp bằng.

Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng nhãn hiệu “Boom Space Không gian bùng nổ” tương tự, gây nhầm lẫn với một số nhãn hiệu đã có đơn đăng ký trước đó. Cụ thể là nhãn hiệu “Boom.vn” do một công ty nộp đơn trước hai tháng; nhãn hiệu “Boom” và “Boom Online” do một công ty khác nộp đơn trước một tháng, nhãn hiệu “Space” do một công ty khác đã được bảo hộ...

Quảng bá trước, đăng ký sau: Quá mạo hiểm!

Công ty S. cho biết trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, công ty đã xem xét đến các nhãn hiệu khác có vẻ trùng, tương tự với nhãn hiệu của mình. Tuy nhiên, công ty cho rằng “Boom Space Không gian bùng nổ” hoàn toàn có thể được bảo hộ. Do đó, công ty không đồng ý với kết luận của Cục và sẽ có khiếu nại sau.

Công ty S. cho biết do nhu cầu kinh doanh cấp thiết nên công ty đã triển khai, quảng bá cho nhãn hiệu “Boom Space Không gian bùng nổ” từ đầu năm 2007 song song với việc đăng ký bảo hộ. Nếu không được bảo hộ, có thể công ty sẽ phải xây dựng nhãn hiệu khác. Hơn hai năm qua, công ty cũng đã tốn kém khá nhiều cho việc quảng cáo, khuếch trương. Chi phí xây dựng nhãn hiệu này lâu nay lên đến hàng tỷ đồng xem như mất không. Đó là chưa kể giá trị vô hình, vì hiện đã có rất nhiều khách hàng quen thuộc với nhãn hiệu này của công ty.

Ông Nguyễn Thành Long, Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh, cho biết doanh nghiệp thường gặp tình trạng sử dụng nhãn hiệu, quảng bá nhãn hiệu trong khi chưa chắc chắn có được bảo hộ độc quyền hay không. Khi nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ thì doanh nghiệp phải bỏ luôn nhãn hiệu đó, xây dựng nhãn hiệu khác. May mắn hơn thì doanh nghiệp có thể giữ lại một phần nhãn hiệu nhưng cũng phải thay đổi ít nhiều mới có thể được bảo hộ. Như vậy, doanh nghiệp sẽ tốn kém chi phí để quảng bá nhãn hiệu mới.

Ông Long cũng cho biết thông thường khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp có thể tra cứu những nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký trước đó khoảng một tháng. Nếu thấy có khả năng nhãn hiệu bị từ chối thì doanh nghiệp có thể tìm phương án khác, thay đổi đơn. Sau khi nộp đơn khoảng sáu tháng, doanh nghiệp cũng cần tra cứu lại lần nữa xem trong thời gian qua có nhãn hiệu nào trùng, tương tự với nhãn hiệu của mình hay không. Đến lúc này, doanh nghiệp có thể chắc chắn hơn về khả năng được bảo hộ và có thể đưa nhãn hiệu vào sử dụng thực tế. Nếu có thể chờ được thì doanh nghiệp nên chờ có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu xong xuôi rồi hẵng khai thác nhãn hiệu đó. Tuy nhiên, việc chờ đợi kéo dài hàng năm trời có thể sẽ khiến doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh.