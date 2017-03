Mất tiền vì du lịch kiểu đa cấp

Mới đây, chị Đỗ Thị Hoàng Oanh (ở phường 7, quận Phú Nhuận - TPHCM) đã gửi đơn đến Văn phòng Khiếu nại người tiêu dùng – Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng TPHCM để “cầu cứu” vì lỡ đóng tiền đặt chỗ du lịch nhưng có thể mất tiền oan…



“Chuyến tàu du lịch” quá hấp dẫn?



Chị Hoàng Oanh cho biết: Tháng 3-2010, qua giới thiệu của một người bạn, chị đến Văn phòng Du lịch quốc tế TVIExpress TPHCM (gọi tắt là TVI TPHCM thuộc Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Việt Nam tại Hà Nội), đặt tại tòa nhà INDOCHINA, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 – TPHCM đăng ký, đóng tiền để làm hội viên công ty. Theo giới thiệu của công ty này, khách hàng đóng 275 USD tiền đặt phòng giảm giá du lịch thì sẽ trở thành hội viên, được cấp mã số và xếp vào tầng 1 của toa bàn xanh trên chuyến tàu du lịch.



Nếu khách hàng đó mời thêm 2 người bạn đồng hành (mỗi người đóng 275 USD) là đủ điều kiện nhận thưởng 500 USD. Nếu 2 người bạn đồng hành tiếp tục giới thiệu những người bạn đồng hành khác, những bạn đồng hành này giới thiệu tiếp người khác… thì người giới thiệu đầu tiên sẽ được chuyển lên tầng 2, tầng 3 của toa bàn xanh và sau đó là bàn trưởng; được nhận thưởng 500 USD và lên tầng 1 của toa bàn xám. Nếu hội viên tiếp tục “leo” lên đến tầng 4 của toa bàn xám sẽ được thưởng 10.000 USD…





Nhà số 31 đường 19, phường Bình An, quận 2 - TPHCM không phải

Những dấu hiệu không bình thường



Minh họa: Họa sĩ KHỀU

Hóa đơn không đúng quy định

Theo các luật sư, thỏa thuận giữa công ty và khách hàng là đóng tiền để trở thành hội viên hay du khách trên tàu du lịch để được du lịch miễn phí và được thưởng 500 USD, 10.000 USD nhưng theo phiếu thu, việc nộp tiền của khách được ghi là “đặt phòng giảm giá khi du lịch chương trình do TVI tổ chức”. Việc thu tiền và viết phiếu thu của Văn phòng TVI TPHCM là không đúng theo quy định về tài chính, có sự nhập nhằng giữa chuyện trở thành hội viên TVI và việc đặt phòng giảm giá tour, càng không có dòng nào trên phiếu thu thể hiện cam kết về chuyện khách hàng được thưởng 500 USD, 10.000 USD như quảng cáo.



Ngoài ra, khách hàng đóng tiền không có chứng từ theo quy định của Nhà nước. Khách đóng tiền chỉ được xuất một phiếu thu theo mẫu in sẵn rất đơn giản, chỉ có chữ ký của thủ quỹ và không có chữ ký của kế toán trưởng, giám đốc công ty...

Tin lời, chị Hoàng Oanh đóng tiền làm hội viên và giới thiệu vài người thân cùng tham gia đặt 7 chỗ. Tổng cộng chị Oanh đã đóng 1.925 USD, tương ứng 37.248.750 đồng (tính theo giá USD tháng 3-2010). Đến tháng 4-2010, phát hiện TVI TPHCM chưa có tư cách pháp nhân để hoạt động du lịch nước ngoài, chị Hoàng Oanh nhiều lần đề nghị công ty cung cấp hóa đơn đỏ nhưng chỉ được hứa hẹn sẽ chuyển hóa đơn đỏ từ Hà Nội vào sau song đến nay vẫn không thấy tờ hóa đơn nào. Chị đòi lại tiền nhưng bị từ chối với lý do phiếu thu đã ghi rõ “không hoàn, không hủy”.TVI TPHCM giải quyết cho chị và người thân du lịch, giới thiệu một số tour nước ngoài nhưng giá quá cao so với mặt bằng chung tại các công ty du lịch nên chị không đồng ý. Gần đây nhất, lần theo địa chỉ ghi trên tờ bướm quảng cáo của TVI TPHCM, chị đến địa chỉ mới của văn phòng ở 31 đường số 19, phường Bình An, quận 2 - TPHCM gặp ông Nguyễn Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Việt Nam nhưng ông Sơn không giải quyết…Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Việt Nam do Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội cấp, công ty này đăng ký kinh doanh 31 ngành nghề, trong đó có lữ hành nội địa, quốc tế và dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Riêng TVI TPHCM, tại thời điểm tháng 4-2010, văn phòng này không có giấy phép tổ chức lữ hành nội địa và không có giấy phép kinh doanh tại TPHCM.Cuối năm 2010, TVI TPHCM chuyển sang địa điểm mới ở quận 2 nhưng vẫn hoạt động “chui”. Chị Hoàng Oanh và một số người đã đóng tiền cho TVI TPHCM đến UBND phường Bình An, quận 2 phản ánh vụ việc, nhờ nơi này giải quyết tranh chấp với TVI TPHCM nhưng UBND phường cũng đành “bó tay” vì địa chỉ giao dịch này là trụ sở chính của một công ty khác được Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM cấp phép hoạt động từ tháng 12-2010, không liên quan gì đến TVI TPHCM...Trao đổi với chúng tôi, luật gia Phan Thị Việt Thu, Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng TPHCM, cho biết Văn phòng Khiếu nại người tiêu dùng đã nhiều lần liên lạc với ông Sơn để xác minh đơn khiếu nại nhưng không liên lạc được.Hiện chị Đỗ Thị Hoàng Oanh cho biết đã gửi đơn khiếu nại TVI TPHCM đến Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM, Chi cục Thuế TPHCM, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để nhờ can thiệp, giải quyết.