Mẫu tiền giả 5 triệu đồng được thiết kế do "ngẫu hứng"

Mẫu tiền giả mệnh giá 5 triệu đồng. Ảnh: P.T. K

Số tiền giả phát hành để phục vụ cho trò chơi đấu giá trong liên hoan tất niên của Lilama ngày 25/12. Theo ông Hiếu, trước đó Viettas đã thực hiện một số cuộc chơi đấu giá tương tự nhưng tiền chỉ được in màu trắng đen. "Chúng tôi luôn yêu cầu nhân viên không được phép in hình Bác Hồ hoặc ghi chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam".

Trong văn bản giải trình gửi Cục phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước và Cục Bảo vệ An ninh Kinh tế, Bộ Công an, Viettas khẳng định sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc in ấn 600 mẫu tiền giả có mệnh giá 1 triệu đồng, 2 triệu đồng và 5 triệu đồng trên.

Theo Viettas, mẫu tiền giả trên chỉ là "vé số" được thiết kế trên cơ sở mô phỏng mang tính chất tượng trưng với các đặc điểm kích thước to hơn tờ tiền thực tế. Cụ thể, mẫu chỉ được in một mặt, không sử dụng công nghệ cao để in ấn, không sao chép nguyên bản đồng tiền do Ngân hành Nhà nước Việt Nam phát hành.

Ông Hiếu khẳng định, Viettas sẽ chịu trách nhiệm đối với Công ty Lilama. Trong trường hợp các cơ quan chức năng xét thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật, phía Viettas sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Lê Văn, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Lilama, cho hay, chiều nay, Lilama đã gửi văn bản giải trình đến Cục phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước và đang chờ đợi phản hồi của phía cơ quan chức năng.

Trước đó, Lilama đã gây xôn xao dự luận khi lưu hành mẫu tiền giả mệnh giá 5 triệu đồng. Theo hợp đồng ký kết với Lilama, Viettas có trách nhiệm lo hết các khâu từ kịch bản, nội dung đến việc in ấn tiền để thực hiện trò chơi đấu giá.

Tiền giả mệnh giá 5 triệu đồng này có màu xanh nhạt có các chi tiết mô phỏng giống tờ mệnh giá 500.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Trên đó có hình logo và biểu tượng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, phía dưới cùng có ghi dòng chữ "Tiền có giá trị liên hoan trong tiệc Lilama". Góc bên trái tờ tiền có ghi số và chữ 5 triệu đồng.

Theo Bách Hợp (VNE)