Máy bay khởi động nửa giờ không xong, hành khách hoảng loạn

Theo T.PHÙNG (TTO)



Sau nhiều lần khởi động không thành, tổ bay mới cho khách rời khỏi máy bay.Một hành khách đi trên chuyến bay này cho biết chuyến bay Hà Nội - TP.HCM mang số hiệu VN 773 có lịch cất cánh lúc 16 giờ ngày 19-4.Sau khi làm thủ tục, khách đã vào phòng chờ, các nhân viên của VNA đã thay đổi số ghế trên thẻ lên máy bay của hành khách bằng cách viết số ghế lên mẩu giấy rồi dán vào thẻ lên máy bay. Việc thay đổi số ghế này mất khoảng 40 phút.Sau đó hành khách được lên máy bay A312 của Hãng Hàng không Quốc gia Campuchia (Cambodia Angkor Air – do VNA liên doanh thành lập).“Khi máy bay đang tăng tốc chuẩn bị cất cánh bỗng nhiên phanh khựng lại rồi quay về sân đỗ. Tiếp viên có thông báo cho hành khách rời máy bay, trở lại phòng chờ để khắc phục sự cố nhưng sau 5 phút vẫn không thấy mở cửa máy bay. Tất cả hành khách vẫn phải ngồi chờ phi công khởi động lại máy bay nhiều lần mà không được."- Một hành khách kể lại.Theo hành khách này, một lúc sau máy bay mất điện, nhiều hành khách, nhất là phụ nữ và trẻ em hoảng sợ vì ngồi trong máy bay không có điều hòa nên rất nóng, không khí ngột ngạt để chờ khởi động lại máy bay. Nhiều người đòi xuống máy bay và đổi sang máy bay khác. Sau khoảng 30 phút không khởi động lại máy bay được, hành khách mới được trở lại phòng chờ. Đến 19 giờ mới lên máy bay khác để thực hiện chuyến bay vào TP.HCM”.“Tôi là một khách hàng thường xuyên của VNA và tôi hiểu việc chậm, hủy chuyến vì lý do kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho chuyến bay là điều cần thiết và bình thường. Tuy nhiên, bản thân tôi và các hành khách lo lắng, bất an vì phải ngồi trên máy bay để chờ khởi động lại nhiều lần mà không được. Tại sao hãng không cho hành khách chuyển sang máy bay khác, đưa máy bay bị trục trặc đi kiểm tra, khắc phục mà vẫn cố khởi động để bay? Nếu chiếc máy bay đó khởi động được để bay lại thì hành khách vẫn bất an khi bay trên chiếc máy bay đã bị trục trặc, khởi động lại nhiều lần không thành” - Một hành khách thường xuyên của VNA thắc mắc.Theo ông Phan Xuân Đức, phó tổng giám đốc phụ trách khai thác của VNA, các trục trặc nhỏ với máy bay nhiều khi vẫn xảy ra. Với trục trặc nhỏ tổ bay thấy có thể sửa được thì cố gắng sửa nhưng nỗ lực không được thì mới quyết định dừng chuyến bay, điều đó làm hành khách không hài lòng.Về việc phải để khách chờ trên máy bay lâu để khởi động, ông Đức giải thích: “Việc này cũng giống đi khám bệnh. Bác sĩ giỏi thì biết bệnh cần chẩn đoán lâu nên cho khách về để đợi kết quả. Nhưng có trường hợp kỹ sư không khá lắm cứ cố gắng thử khắc phục nhiều lần nhưng không được nên ra quyết định muộn. Chúng tôi rất mong hành khách thông cảm!” - ông Đức nói.