MB: ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất năm 2016

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ngành ngân hàng châu Á - The Asian Banker Summit 2016 do tạp chí The Asian Banker tổ chức tại Hà Nội.



The Best FX Bank in Vietnam thuộc hệ thống danh hiệu The Asian Banker Transaction Banking Award - ngân hàng giao dịch tốt nhất tại mỗi quốc gia, dựa trên những tiêu chí “khắt khe nhất, uy tín và minh bạch” để bình chọn. Năm 2016 là năm đầu tiên tạp chí đưa vào bình xét danh hiệu cho dịch vụ ngoại hối.

Năm 2016, MB nhận hai danh hiệu quan trọng từ tạp chí này là The Best FX Bank in Vietnam (Ngân hàng cung cấp sản phẩm ngoại hối tốt nhất Việt Nam) và The Best CEO - Best Managed Bank Awards 2016 (nhà lãnh đạo ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam năm 2016). YT