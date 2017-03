“Méo mặt” vì nông sản tuột dốc

Giá trị nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, bảy tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính chỉ đạt 8,2 tỉ USD, giảm gần 6%. Trong đó, giảm rất mạnh ở các mặt hàng như cà phê (33,7%), cao su (9,2%) và gạo (8,3%) so với cùng kỳ. Xuất khẩu cà phê bảy tháng đầu năm 2015 ước đạt 792.000 tấn với tổng giá trị 1,6 tỉ USD, giảm 34% về khối lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Tiêu điểm Khoai lang bán tại TP.HCM giá cao Giá khoai lang tím Nhật bán tại ruộng của nông dân Vĩnh Long giảm mạnh (có thời điểm chỉ còn 1.000-2.000 đồng/kg, hiện nay khoảng 9.000 đồng/kg). Tuy nhiên, khảo sát của chúng tôi tại một số chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM cho thấy giá khoai lang tím Nhật ở mức cao, 17.000-18.000đồng/kg, còn tại siêu thị loại ngon giá khoảng 35.000 đồng/kg. Như vậy, khoai lang tím Nhật bán tại thị trường TPHCM cao gấp 2-4 lần so với bán tại ruộng.