Miễn phạt chậm nộp thuế do đơn hàng bị hủy

Bộ Tài chính cho biết đến hết quý II, số tiền nợ phạt do chậm nộp thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu lên đến 472 tỷ đồng, trong đó có trên 200 tỷ đồng có nguyên nhân khách quan. Tiền phạt chậm nộp của các loại thuế sản xuất kinh doanh trong nước là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khoảng hơn 500 tỷ đồng là có nguyên nhân khách quan.

Báo cáo cho biết thời gian qua Bộ Tài chính đã nhận được đơn xin miễn các khoản nợ phạt chậm nộp thuế với các lý do khách quan. Bộ này dẫn chứng: Do kinh tế toàn cầu bị suy thoái, nhiều đơn hàng bị hủy khiến DN lâm vào cảnh phá sản. Bộ Tài chính cũng thừa nhận do chính sách về thuế thay đổi mà cơ quan thuế chưa có hướng dẫn kịp thời cũng khiến không ít DN gặp khó khăn trong kê khai, nộp thuế...

Trong khi đó, Luật Quản lý thuế quy định nếu DN có nợ phạt chậm nộp thuế thì không được ân hạn thuế, trường hợp muốn nợ thuế thì phải được ngân hàng bảo lãnh. Nếu nợ phạt quá hạn trên 90 ngày thì áp dụng các biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản ngân hàng, không cho đăng ký tờ khai...

Để tháo gỡ khó khăn cho các DN, Bộ Tài chính trình Thủ tướng xem xét, ra quyết định giao Bộ miễn phạt chậm nộp thuế do các nguyên nhân khách quan khi DN đã nộp hết nợ gốc. Trong khi chờ Thủ tướng ra quyết định, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng cho phép tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế với các DN trên với điều kiện DN đó không có khoản nợ nào quá hạn trên 90 ngày.