Miễn phí khóa học độc nhất vô nhị trong ngành trang sức

Hiểu được những khó khăn đó, mới đây bà Tâm Mavroudis, đại diện thương hiện trang sức nhập khẩu Circle Of Love đã đưa Pearls As One – khóa học toàn diện và chuyên sâu về ngọc trai mang tầm quốc tế đầu tiên trên thế giới về Việt Nam.



Nội dung khóa học Pearls As One được Hiệp hội ngọc trai nuôi cấy Hoa Kỳ (CPAA) xây dựng và triển khai từ năm 2016, đến nay Pearls As One đã được dịch sang 9 ngôn ngữ với hơn 37.000 học viên và hiện tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 10 của khóa học này.

Bà Tâm Mavroudis, chuyên gia về ngọc trai cho rằng: Nhu cầu ngọc trai ngày càng gia tăng nhưng vẫn còn có rất ít người thực sự hiểu biết về ngọc trai – thậm chí những nhà chế tác trang sức kinh doanh ngọc trai cũng không mấy ai biết rõ về chúng. Bởi vì công tác đào tạo nghiên cứu đá quý đa phần chỉ tập trung vào kim cương và bảo thạch có màu, chứ không quan tâm đến ngọc trai.

“Hầu như thợ kim hoàn nào cũng có thể nhận biết kim cương hay thử vàng thật giả, nhưng hiếm ai mô tả được quy trình nuôi cấy ngọc trai hoặc nhận biết đầy đủ 5 loại ngọc trai nuôi căn bản”, bà Tâm Mavroudis nhấn mạnh.

Chính từ việc có ít người hiểu biết về ngọc trai mà các nhà chế tác trang sức bán lẻ là những người thu được lợi nhiều nhất từ kinh doanh ngọc trai, trong khi đó người mua sắm ngọc trai lại khó có thể biết được mình có bị “móc túi” hay không. Ở chiều ngược lại, nếu các nhà buôn ngọc mà lại thiếu kiến thức cơ bản về ngọc trai cũng khó có thể thu được lợi nhuận từ kinh doanh.

Và CPAA sẽ giúp cải thiện tất cả những hạn chế này thông qua một khóa học độc nhất vô nhị trong ngành kinh doanh trang sức- Pearls As One.

Sau khi hoàn thành khóa học gồm 10 phần, vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, học viên sẽ được nhận chứng chỉ do chính CPAA cấp, chứng nhận rằng họ đã thi đỗ và chính thức trở thành chuyên gia ngọc trai.

Đáng chú ý, trong thời gian đầu, CPAA sẽ hoàn toàn miễn phí cho học viên Việt Nam, những người muốn trở thành chuyên gia ngọc trai có chứng nhận. Còn sau đó, những ai muốn theo học sẽ phải nộp học phí là 599 USD/khóa – mức học phí áp dụng trên toàn cầu.