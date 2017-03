Miền Tây Nam Bộ hạn, mặn khốc liệt

Tại các địa phương đã công bố thiên tai hạn, mặn, chính quyền và cơ quan chức năng đang tích cực, gấp rút triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân nhằm khôi phục sản xuất, thực hiện các giải pháp cung ứng nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Trong đó, tại Bến Tre, do diễn biến khốc liệt của hạn mặn, hiện có khoảng 60.000 hộ dân phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn. Hiện Công ty Cấp thoát nước Bến Tre lắp đặt trạm bơm và đường ống dẫn nước từ xã Quới Thành, huyện Châu Thành (nơi có độ mặn thấp) đưa về nhà máy nước Sơn Đông (TP Bến Tre) mỗi ngày khoảng 20.000 m3 để pha loãng với nguồn nước tại chỗ.

Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, hạn mặn đã làm hơn 12.800 ha lúa của người dân Sóc Trăng bị ảnh hưởng, trong đó có trên 4.000 ha bị thiệt hại khoảng 70%. Những trà lúa hè thu 60-70 ngày tuổi ở huyện Long Phú, nếu trong vài ngày tới mà không có nước ngọt hay mưa xuống sẽ bị mất trắng.

Còn theo UBND tỉnh Vĩnh Long, hiện độ mặn trên các sông lớn cung cấp nước cho tỉnh Vĩnh Long rất cao và nguồn nước sinh hoạt của người dân các địa phương trong tỉnh trở nên khan hiếm do nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn từ tết Nguyên đán 2016 đến nay. Hiện 12 nhà máy nước, trạm cấp nước sinh hoạt cho gần 18.000 hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã bị nhiễm mặn.

• UBND tỉnh Gia Lai vừa công bố rủi ro thiên tai do hạn hán trên địa bàn tỉnh thuộc cấp độ 1. UBND tỉnh giao cho các đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống hạn trên địa bàn; báo cáo tình hình hạn hán, thiệt hại do hạn hán và đề xuất hỗ trợ chống hạn, cứu đói, khôi phục sản xuất cùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra.

Theo số liệu mới nhất, diện tích cây trồng toàn tỉnh hiện bị hạn lên đến 2.900 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Pah...

Mực nước trên các sông suối trên tỉnh Gia Lai từ tháng 1 đến tháng 4-2016 đều có xu hướng giảm. Hiện lượng nước trong các hồ ở phía đông và đông nam tỉnh chỉ đạt từ 30% đến 80% dung tích hồ. Lượng nước chảy trên các sông suối thiếu hụt từ 30% đến 50%.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên, mùa mưa năm nay sẽ kết thúc sớm, lượng mưa tại khu vực Bắc Tây Nguyên (Gia Lai và Kon Tum) chỉ đạt 50% đến 60% so với nhiều năm trước. Dự báo mùa khô năm nay ở Gia Lai sẽ xảy ra tình trạng hạn hán nặng nhất trong 18 năm trở lại đây.