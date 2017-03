Miễn thu phí an ninh, trật tự

Kể từ khi HĐND tỉnh, thành có văn bản miễn thu phí thì cấp xã, phường, thị trấn không được phép thu phí này nữa.

Phí an ninh trật tự là khoản thu đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình nhằm hỗ trợ thêm cho hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương của công an xã, phường, đội dân phòng, tổ tuần tra. Lâu nay, mức thu phí tối đa là 5.000 đồng/tháng đối với hộ gia đình, 20.000 đồng/tháng đối với hộ kinh doanh, 50.000 đồng/tháng đối với cơ quan hành chính sự nghiệp và 100.000 đồng/tháng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.