‘Miếng bánh’ 3 tỉ lít bia vào tay ‘ngoại’

Người Việt uống 3,3 tỉ lít bia Người Việt uống bia ngày càng nhiều. Trong 10 tháng đầu năm nay, sản lượng bia sản xuất đạt 2.759,5 triệu lít, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2014. Theo một báo cáo của Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam, năm 2014 sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam tăng khoảng 8,1% so với năm trước đó và đạt 3,14 tỉ lít. Dự báo trong năm nay tổng lượng bia sản xuất tiêu thụ cả nước sẽ đạt con số gần 3,3 tỉ lít. Công ty Nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel Việt Nam cho biết tiêu dùng bia trong quý III-2015 tại bốn thành phố lớn ở Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do NTD mua bia uống thường xuyên hơn, gần như tháng nào cũng mua ít nhất một lần và có xu hướng mua các sản phẩm cao cấp hơn. Việt Nam hiện vào tốp 5 nước tiêu thụ bia nhiều nhất châu Á. Bia “thay áo mới” để đón tết Đại diện Lotte Mart cho biết tốc độ tăng trưởng ngành giải khát, bia rượu nói chung tăng 30%. Hiện nay các thương hiệu bia đang cạnh tranh nhau rất nhiều về chủng loại, giá cả và cách phục vụ, ưu đãi, khuyến mãi. Trong đó, một số hãng bia thay hình ảnh diện mạo sản phẩm mùa tết để thu hút khách hàng.