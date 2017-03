Minh bạch với người tiêu dùng qua báo chí

Trách nhiệm của báo là chia sẻ thông tin với doanh nghiệp Hiện nay không có tờ báo nào gây khó cho doanh nghiệp mà luôn đặt tiêu chí đồng hành cùng doanh nghiệp. Pháp Luật TP.HCM muốn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do những quy định pháp luật và thể chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp. Thông tin có lợi cho doanh nghiệp nhưng cũng là những thông tin bạn đọc quan tâm thì chúng tôi sẵn sàng thông tin. Chia sẻ thông tin với doanh nghiệp, đó là trách nhiệm xã hội mà chúng tôi phải làm. Trách nhiệm của báo là thông tin nhanh, kịp thời cho bạn đọc. Tuy nhiên, trước sự an toàn của người dân và sự sống còn của doanh nghiệp, nhà báo phải lựa chọn để đưa tin. Đó cũng là cân nhắc của nhà báo trong việc chính xác, trung thực và khách quan. Ông Phạm Phú Tâm, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Doanh nghiệp không nhắm đến những bài báo PR Bạn đọc ngày nay rất khó tính, do đó những bài báo PR cho doanh nghiệp không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu là làm truyền thông bền vững, do đó muốn được thông tin đầy đủ, tích cực, có ích cho bạn đọc, chúng tôi sẵn sàng cung cấp tới báo chí. Trong đó, khi đưa thông tin về một sản phẩm của doanh nghiệp không đảm bảo chất lượng, ngay lập tức chúng tôi khoanh vùng sản phẩm trong hệ thống của mình để chờ kết luận kiểm định, vì hàng hóa liên quan sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, báo chí là kênh thông tin bảo vệ người tiêu dùng. Do đó, bất cứ doanh nghiệp nào muốn phát triển lâu dài, bền vững đều muốn hợp tác chính xác. Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc quan hệ công chúng và đối ngoại Siêu thị Big C