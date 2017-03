Mít nhúng thuốc Trung Quốc chỉ là tin đồn

Xã Cẩm Sơn được xem là “thủ phủ” của cây mít ở huyện Cai Lậy. Ông Ngô Văn Cường, cán bộ khuyến nông xã Cẩm Sơn, cho biết khoảng tháng 6 và giữa tháng 7, giá mít liên tục sụt giảm. Theo đó, giá mít có lúc chỉ còn 7.000-8.000 đồng/kg mít loại tốt và 3.000-5.000 đồng/kg mít xấu. Với giá này, thu nhập nhà vườn trồng mít bị giảm chỉ còn 1/2 so với tháng 4 và 1/4 so với cuối năm ngoái. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tin đồn nhà vườn thu hoạch mít non, nhúng thuốc cho mau chín khiến người tiêu dùng tẩy chay mít. Theo các nhà vườn, thiệt hại do tin đồn lên tới hàng tỉ đồng. Nhà vườn kiến nghị sớm tìm ra những người tung tin đồn, xử lý mạnh tay.

Bà Trần Thị Nguyên, Quyền Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy, khẳng định: Nông dân trồng mít không hề có chuyện thu hoạch mít non để nhúng thuốc cho mau chín. Vì đối với cây mít, khi trái chưa già mà thu hoạch là bị thối ngay.

NGUYỄN THÀNH