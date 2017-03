Mở bán căn hộ cao cấp tháp 4 The Vista

Khu phức hợp The Vista - An Phú do Tập đoàn CapitaLand làm chủ đầu tư đã công bố việc mở bán các căn hộ cao cấp tháp 4.

Đặc biệt, trong tháng 10, The Vista áp dụng giá bán và phương thức thanh toán hấp dẫn cho các căn hộ tại tháp 4. Chủ đầu tư cũng dành những gói ưu đãi riêng cho các khách hàng thanh toán sớm, mua từ hai căn trở lên và các khách hàng cũ của dự án. Ngoài ra, người mua cũng được hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng ANZ, HSBC, Standard Chartered, Ngân hàng Hong Leong, Ngân hàng Quân đội. NGỌC CHÂU