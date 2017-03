Mở bán thành công dự án căn hộ Nhất Lan lần 3

Trong đợt bán hàng này, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Chánh (BCCI) đã xây dựng phương thức thanh toán linh hoạt trong vòng 30 tháng không lãi suất để tạo điều kiện tốt nhất cho người mua nhà. Khách hàng chỉ cần thanh toán đủ 50% là được nhận nhà vào ở, phần còn lại được trả chậm. Dự án dự kiến tháng 9-2013 giao nhà. Ngân hàng Eximbank hỗ trợ vay với lãi suất cố định 12%/năm.

Dự án căn hộ Nhất Lan 3 gồm hai tòa nhà cao 16 tầng, đảm bảo 15% diện tích cây xanh cùng nhiều tiện ích khép kín khác (cửa hàng 24h, nhà trẻ, sân thể dục thể thao,…). Ngoài ra, khu căn hộ Nhất Lan 3 còn nằm ở vị trí giao thông thuận tiện, cách trung tâm quận 1 chỉ 20 phút, cùng nhiều tiện ích hiện hữu như Trường Tiểu học Bình Tân, Trường Tiểu học Ngôi Sao, Siêu thị Big C An Lạc, chợ Bà Hom, BV Quốc Ánh, BV Triều An, Bến xe Miền Tây…

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi Á Châu Phạm Lâm cho biết: “Trong ngày mở bán, số lượng khách hàng tham gia lên đến hơn 500 khách hàng và chúng tôi đã bán thành công 130 căn trên tổng số 145 căn hộ. Mức giá trung bình từ 562 triệu đồng/căn đến khoảng 750 triệu đồng/căn với đa dạng các loại diện tích từ 48 m2, 50 m2 đến 75 m2”.

