“Mở cửa” cho kinh doanh cá cược

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo này cho phép DN kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá. Ngoài bóng đá, các loại đặt cược thể thao khác sẽ do Bộ Tài chính chủ trì trình Thủ tướng xem xét, quyết định sau.

Đua ngựa: Vốn trên 1.000 tỉ đồng

Theo dự thảo này, đặt cược là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được nhà nước kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Do đó, DN phải đáp ứng một số điều kiện, phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì mới được kinh doanh đặt cược.

DN tổ chức hoạt động đua ngựa, đua chó và kinh doanh đặt cược phải được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. DN phải lập dự án đầu tư xây dựng trường đua và trang bị các máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động đua, hoạt động đặt cược. Vốn đầu tư của trường đua tối thiểu là 1.000 tỉ đồng đối với đua ngựa và 300 tỉ đồng đối với đua chó. Thời gian xây dựng, trang bị không được quá bốn năm. Chủ đầu tư phải chứng minh có đủ năng lực tài chính để triển khai dự án đúng tiến độ.

Sắp tới có thể các doanh nghiệp được phép kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá. Ảnh: CTV

Xây dựng quy hoạch trường đua

Ngoài ra, dự án có được cấp phép đầu tư hay không còn phải đáp ứng tiêu chí về quy hoạch trường đua ngựa, đua chó do Thủ tướng ban hành. Hiện nay chưa xây dựng quy hoạch này.

Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng trường đua và trang bị đủ máy móc, thiết bị, DN còn phải lập phương án tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược phù hợp, trong đó còn phải tự đánh giá hiệu quả về kinh tế-xã hội... để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Bộ Tài chính sẽ thẩm định về lợi ích kinh tế-xã hội của hoạt động kinh doanh đặt cược mà từ chối hoặc cấp phép.

Mặt khác, việc cấp phép kinh doanh đặt cược bóng đá cũng bị ràng buộc về quy hoạch phát triển của hoạt động này. Bộ Công an, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành khác có liên quan và UBND tỉnh, thành nơi DN xin phép tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược sẽ cùng cho ý kiến khi DN xin phép hoạt động.

Đặt cược: Dưới 1 triệu đồng/ngày

Theo dự thảo này, DN chỉ được tổ chức đặt cược đua ngựa, đua chó tối đa ba ngày/tuần ở mỗi trường đua, bao gồm cả hoạt động đặt cược đua ngựa, đua chó sử dụng kết quả các giải thi đấu quốc tế. Các cuộc đua chó, đua ngựa quốc tế phải nằm trong danh mục do Bộ Tài chính ban hành.

Việc tổ chức đặt cược bóng đá được thực hiện theo lịch thi đấu của các trận đấu, giải thi đấu. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch ban hành danh mục giải bóng đá quốc tế được sử dụng cho việc thí điểm tổ chức kinh doanh đặt cược bóng đá.

Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng. Mức đặt cược tối đa của mỗi người chơi không được vượt quá 1 triệu đồng/ngày. Mức tiền cược này có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ cho phù hợp.

Dự thảo này cũng quy định tỉ lệ trả thưởng áp dụng trong kinh doanh đặt cược tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đặt cược. Đặt cược đua ngựa, đua chó chỉ được trả thưởng theo doanh thu bán vé đặt cược. Đặt cược bóng đá có thể được trả thưởng theo doanh thu hoặc trả thưởng theo tỉ lệ cố định.

Cần tiêu chí rõ ràng, quy hoạch cụ thể Trước đây, nhà nước đã cho phép nhà đầu tư mở trường đua chó (ở Bà Rịa-Vũng Tàu), qua đó cho thấy cả DN lẫn người dân đều có nhu cầu về dịch vụ giải trí này. Nhưng nếu cho kinh doanh đặt cược thì phải có điều kiện ràng buộc với những tiêu chí rõ ràng, quy hoạch ngay từ đầu. Đừng để tình trạng mở ra cho kinh doanh, xong thấy phát triển quá đà thì ra văn bản hành chính “bóp” lại. Lâu nay chúng ta từng phải rút kinh nghiệm với nhiều ngành nghề “mở ra-đóng lại” rồi. Ông TRẦN HỮU HUỲNH,

Trưởng Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN

- Người được tham gia đặt cược gồm: - Người có quốc tịch Việt Nam. - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. - Người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Nghiêm cấm DN: - Quảng cáo việc thắng cược là kết quả đương nhiên khi tham gia đặt cược. - Quảng cáo việc tham gia đặt cược sẽ cải thiện được tình hình tài chính của người tham gia. - Khuyến mãi khi bán vé đặt cược.

QUỲNH NHƯ