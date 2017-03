“Mở cửa” cho quảng cáo so sánh?

Hiện nay Luật Cạnh tranh cấm doanh nghiệp quảng cáo so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác. Hành vi này bị xem là cạnh tranh không lành mạnh.

Tuy nhiên, hiện có nhiều ý kiến cho rằng quảng cáo so sánh không hẳn là xấu hoàn toàn mà vẫn có mặt tích cực. Do đó, cần xem xét lại quy định này, cho phép doanh nghiệp được quảng cáo so sánh.

Cứ so sánh là đụng chạm

Vụ tranh chấp đầu tiên liên quan đến quảng cáo mang tính so sánh là vụ tranh chấp giữa các công ty nệm. Một công ty đã quảng cáo rằng nệm bằng cao su thiên nhiên có độ bền cao, không xẹp lún trong khi nệm lò xo, nệm nhựa vừa không bền, vừa dễ xẹp mà lại không tốt cho sức khỏe.

Ngay sau đó, các công ty sản xuất nệm lò xo và nệm nhựa đã phản ứng với việc quảng cáo này, cho rằng đưa thông tin so sánh về chất lượng như vậy sẽ gây hiểu nhầm cho khách hàng.

Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều quảng cáo kiểu “chỗ khác đã rẻ, chỗ chúng tôi còn rẻ hơn”, “không chỗ nào rẻ bằng”... Một doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động cho rằng tuy những quảng cáo này không chỉ đích danh chỗ khác là chỗ nào nhưng chính vì vậy mà mang tính so sánh với toàn bộ đối thủ cạnh tranh khác. Thông tin quảng cáo về giá cả như vậy là vi phạm vì gây hiểu nhầm cho khách hàng. Hơn nữa, thông tin cũng không được kiểm chứng là giá rẻ như thế nào, có đúng là rẻ nhất hay không.

Một số quảng cáo khác cũng mang tính so sánh về chất lượng sản phẩm. Ví dụ, quảng cáo cho sản phẩm chảo hai mặt có đoạn một đầu bếp trình diễn màn lật chảo nhằm so sánh các sản phẩm chảo với nhau. Với sản phẩm được quảng cáo thì hai mặt chảo khép sát với nhau nên nước trong chảo không bị rỉ ra ngoài trong quá trình lật chảo. Trong khi đó, với “sản phẩm chảo hai mặt khác có mặt trên thị trường” thì khi lật chảo sẽ bị chảy nước ra ngoài.

Ngoài ra, thời gian gần đây cũng xuất hiện một quảng cáo cho một loại mì gói có ngụ ý so sánh. Quảng cáo này cho rằng sở dĩ sợi mì có màu vàng sẫm là do chiên bằng dầu đã được sử dụng chiên nhiều lần, loại dầu này lại không tốt sức khỏe. Loại mì được “lăng xê” có màu vàng nhạt, được cho là do chiên bằng dầu ăn chỉ dùng một lần.

Ðụng chạm nhưng có mặt tích cực

Một nguồn tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (thuộc Bộ Công thương) cho biết thời gian qua Cục cũng tiếp nhận và giải quyết một số vụ việc liên quan đến quảng cáo so sánh. Tuy nhiên, chưa có vụ nào đến mức Cục phải xử phạt. Thông thường, trong quá trình Cục giải quyết thì các bên hiểu nhau hơn và thương lượng, hòa giải với nhau được.

Nguồn tin này cũng cho biết trong các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì hành vi bán hàng đa cấp bất chính là có ảnh hưởng mạnh nhất đối với người tiêu dùng. Do đó, bên cạnh việc xử lý vi phạm dựa trên thông tin do người tiêu dùng cung cấp thì Cục cũng chủ động theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm này. Tuy nhiên, các hành vi khác như quảng cáo so sánh, xâm phạm bí mật kinh doanh, gièm pha doanh nghiệp khác, gây rối hoạt động kinh doanh... chủ yếu ảnh hưởng đến doanh nghiệp khác. Nếu bản thân doanh nghiệp bị ảnh hưởng không đề nghị xử lý thì cơ quan quản lý cũng không có cơ sở pháp lý để can thiệp vào.

Một luật sư chuyên về cạnh tranh có ý kiến rằng không nên cấm hoàn toàn quảng cáo so sánh. Một số nước trên thế giới đã từng cấm tiệt quảng cáo so sánh vì cho rằng làm như vậy là cạnh tranh không lành mạnh. Thế nhưng sau một thời gian cấm, nhiều nước cũng đã cho phép quảng cáo so sánh. Bởi lẽ thông tin so sánh tuy có đụng chạm đến doanh nghiệp khác nhưng có thể giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn chức năng, ưu điểm của sản phẩm, dịch vụ chứ không hẳn chỉ là nói xấu, chê bai sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khác. Do đó, ở nước ta cũng nên xem xét lại để có thể “mở cửa” cho phép quảng cáo so sánh, miễn sao việc quảng cáo đó không nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Cụ thể, cơ quan quản lý có thể đưa ra các điều kiện đi kèm như yêu cầu doanh nghiệp chứng minh thông tin so sánh là chính xác, có căn cứ khoa học, thông tin so sánh không phiến diện, không gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng...

HẢI LY