Mở cửa thị trường bán lẻ: Doanh nghiệp nội mất mặt bằng đẹp

Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở TP.HCM, ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, cho rằng ở Việt Nam chưa có siêu thị nào đúng tầm so với các nước trong khu vực. Mang tiếng từ ngày 1-1-2009, mới mở cửa thị trường bán lẻ Việt Nam nhưng họ đã vào từ lâu bằng mọi hình thức. Các doanh nghiệp trong nước đang có ít cơ hội hơn doanh nghiệp nước ngoài. Để đầu tư vào một trung tâm thương mại doanh nghiệp phải mất thời gian ít nhất một năm. Hơn nữa, các doanh nghiệp bán lẻ trong nước sẽ khó cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài trong việc đấu giá mặt bằng. Cho nên mặt bằng bản lẻ trong nước có vị trí tốt sẽ rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2007 cả nước có 140 siêu thị, 20 trung tâm thương mại và gần một triệu m2 mặt bằng kinh doanh bán lẻ đang được đầu tư. Trong đó kênh phân phối hiện đại siêu thị, trung tâm thương mại chỉ chiếm 10%. Còn lại 90% bán lẻ thông qua kênh phân phối truyền thống như chợ, tiệm tạp hóa, các cửa hàng bán lẻ. Hệ thống bán lẻ hiện đại ở nước ta mới chỉ có mặt tại 42/64 tỉnh thành.

Vì vậy, hệ thống siêu thị đang chiếm ưu thế như Metro, Big C, Parkson cũng đang lên kế hoạch mở rộng. Theo tổ chức AT Kearney, thị trường bản lẻ Việt Nam hấp dẫn nhất nhất thế giới. Do đó, các tập đoàn bán lẻ nước ngoài nổi tiếng Wal-Mart, Lotte Shopping, Carrefour... chắc chắn cũng sẽ vào Việt Nam.