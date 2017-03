Mở đường bay Tokyo-Đà Nẵng bảy chuyến/tuần

Giám đốc Văn phòng Vietnam Airlines (VNA) tại miền Trung Lê Hồng Hà cho hay, sau hai năm xúc tiến thị trường và mở hàng loạt chuyến bay thuê chuyến, VNA đã chính thức khai thác đường bay trực tiếp theo lộ trình Tokyo-Đà Nẵng-TP.HCM-Tokyo. Trước mắt, VNA áp dụng lịch bay với tần suất bảy chuyến/tuần.

Theo ông Hà, khách Nhật đến VN năm 2010 đạt 440.000 lượt (tăng gần 30% so với năm 2009). Riêng khách Nhật đến Đà Nẵng do VNA khai thác đạt hơn 20.000 lượt, cũng tăng vọt so với hai năm trước. Việc mở đường bay trên sẽ tạo thuận lợi cho giao lưu kinh tế, đầu tư và du lịch giữa Tokyo với Đà Nẵng và miền Trung. Ông Hà cũng cho hay, hiện VNA đang nghiên cứu mở đường bay trực tiếp theo chiều ngược lại Đà Nẵng-Tokyo.

H.CHÂU