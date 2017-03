Mô hình “sạp rau an toàn”: Tiêu chuẩn khắt khe, người tiêu dùng đỡ lo

Để giúp nông dân tìm đầu ra cho rau an toàn, đồng thời đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM đang triển khai mô hình “sạp rau an toàn” ở ba chợ đầu mối lớn tại TP.HCM gồm chợ Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức.

Kiểm soát chất lượng chặt chẽ

Theo kế hoạch, mô hình thí điểm sẽ được triển khai tại mỗi chợ đầu mối 15 sạp, gồm năm sạp rau, năm sạp củ và năm sạp trái cây. Trước mắt, những chủ sạp tham gia sẽ được hỗ trợ tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, về quảng cáo... Đồng thời, các sạp còn được ban quản lý chợ hỗ trợ một số dụng cụ cần thiết để giữ vệ sinh cho sản phẩm. Sau khi mô hình triển khai rộng rãi hơn, tiểu thương muốn tham gia đều phải đóng phí và phải tự trang bị các dụng cụ cho sạp hàng của mình.

Cũng theo quy định của mô hình này, chủ sạp có quyền tự lựa chọn nơi cung cấp rau chứ không bị bắt buộc phải lấy rau ở một vùng cố định. Tuy nhiên, tiểu thương sẽ phải nộp giấy chứng nhận vùng rau an toàn của phía đối tác cho cơ quan quản lý kiểm tra. Nếu hợp lệ thì tiểu thương mới được ký hợp đồng.

Ông Nguyễn Quang Định, Phó Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM, lý giải: “Vì tiểu thương bắt buộc phải lấy rau từ các vùng rau an toàn nên người tiêu dùng sẽ không phải lo ngại về những nguy cơ ngộ độc mạn tính. Do các vùng rau an toàn luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu tiêu chuẩn về nguồn nước, đất, sử sụng hóa chất”... Như vậy, người trồng rau cũng yên tâm hơn vì có đầu ra ổn định. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng bớt khó khăn hơn trong khâu kiểm tra chất lượng rau, chỉ còn lo tập trung kiểm tra các chất gây ngộ độc cấp tính (chất gây ngộ độc ngay sau khi ăn).

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM, hiện nay khi chưa triển khai mô hình “sạp rau an toàn”, mỗi đêm có tới khoảng 4.000 tấn rau quả từ khắp nơi đổ về ba chợ đầu mối lớn. Thế nhưng đoàn kiểm tra chỉ kiểm tra an toàn được khoảng 5-7 mẫu. Vì vậy, không thể đảm bảo rằng tất cả rau quả đem ra tiêu thụ là an toàn. Nhưng với mô hình nêu trên, điều này không còn phải lo lắng nữa.

Gắn lôgô cho rau

Theo ông Nguyễn Quang Định, tiểu thương tham gia mô hình này cũng sẽ rất có lợi. Vì một khi đã có đủ cơ sở đảm bảo là rau an toàn thì chắc chắn các kênh phân phối như siêu thị, chợ bán lẻ... sẽ sẵn sàng nhận hàng. Người tiêu dùng cũng sẽ tin tưởng mua hàng. Đặc biệt là các nhà ăn, các cơ sở chế biến thức ăn cho công nhân sẽ bắt buộc phải mua các sản phẩm tại những sạp hàng này.

Về mặt bằng giá cả, ông Định cho biết có khả năng chi cục sẽ xem xét khống chế giá bán của chủ sạp để hạn chế chênh lệch quá lớn giữa giá lấy từ nông dân với giá bỏ mối. Làm như vậy, giá đến tay người tiêu dùng sẽ không quá cao.

Ngoài ra, để người tiêu dùng dễ nhận biết đâu là rau đạt chuẩn, mỗi ngày đoàn kiểm tra của chi cục sẽ lấy mẫu kiểm tra nhanh từ các sạp. Nếu đạt tiêu chuẩn, đoàn sẽ cấp cho chủ sạp lôgô của Sở Y tế để gắn vào sản phẩm như một đảm bảo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, sản phẩm còn có thêm lôgô biểu trưng của mỗi chợ. Do đó, nếu có xảy ra ngộ độc, người tiêu dùng sẽ có cơ sở và biết nơi để quy trách nhiệm.

Trường hợp mẫu kiểm tra không đạt chuẩn, đoàn kiểm tra sẽ buộc chủ sạp phải khắc phục. Sau đó, nếu kiểm tra lại mà đạt tiêu chuẩn thì chủ sạp mới được tiêu thụ, không thì buộc phải tiêu hủy. Ngoài ra, chủ sạp cũng có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Nếu bị phát hiện vi phạm lần hai, tiểu thương sẽ bị rút bảng “sạp rau an toàn”.