Mọi doanh nghiệp đều được cấp C/O qua mạng

Quy trình cấp C/O thường phải mất từ một đến ba ngày, qua nhiều khâu, nếu bổ sung hồ sơ thì phải chờ lâu hơn. Khi cấp C/O qua mạng, doanh nghiệp chỉ cần chuyển dữ liệu qua trang web www.covcci.com.vn, sau đó in đơn đề nghị cấp C/O có các dữ liệu được mã hóa. Mã vạch này sẽ chuyển thông tin của đơn, form C/O tới hệ thống tiếp nhận tại VCCI thông qua đầu đọc mã vạch hai chiều là doanh nghiệp được nhận C/O ngay.

Chương trình cấp C/O qua mạng đã được VCCI thử nghiệm từ đầu năm nay tại Hà Nội.