Mỗi lượng vàng giảm 200.000 đồng

Lúc 9h25 sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá mua và bán vàng miếng ở 44,05 - 44,35 triệu đồng, mất 230.000 triệu đồng một lượng so với cùng thời điểm sáng qua.



Tại TP HCM, giá thu mua phổ biến cũng ở 44,05 triệu đồng, nhưng bán ra thấp hơn 100.000 đồng một lượng. Còn tại Hà Nội, có hiệu vàng lớn báo giá bán ở 44,40 triệu đồng, cao hơn 350.000 đồng so với thu mua.



So với ngày đầu tháng 9, mỗi lượng vàng trong nước đã giảm từ 2,5 đến 2,6 triệu đồng, tương đương 5,5%. Tỷ lệ này khá khiêm tốn so với mức giảm 11% trong tháng vừa rồi của giá thế giới. Dù Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp bằng cách cho phép nhập vàng, thị trường trong nước vẫn chưa có nhiều biến chuyển gì mạnh mẽ.



Nếu quy ra tiền Việt với tỷ giá tự do, mỗi lượng vàng quốc tế tương đương 41,4 triệu đồng, thấp hơn gần 3 triệu đồng so với giá thực tế của các doanh nghiệp. Chênh lệch lớn này đã được các doanh nghiệp duy trì nhiều tuần nay, có lúc được đẩy cao tới 4,4 triệu đồng.



Còn trên thị trường quốc tế hôm qua, hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng nhẹ 5 USD, tương đương 0,3% lên 1.622,30 USD một ounce.



Mặc dù vậy, mức giảm 11% biến tháng 9 vừa rồi thành tháng bi đát nhất của thị trường kể từ tháng 10/2008. Khi đó, thị trường mất tới 19% do cuộc khủng hoảng tín dụng.





Theo Thanh Bình ( VNE)