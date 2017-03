Mỗi lượng vàng mất 200.000 đồng

Đầu giờ sáng nay, Tập đoàn DOJI công bố mua và bán vàng SJC ở 43,03 - 43,280 triệu đồng, mất lần lượt 170.000 - 220.000 đồng so với cuối tuần. Còn tại TP HCM, niêm yết mua vàng ở 43 triệu đồng chẵn và giá bán ra ở 43,3 triệu đồng, mất 200.000 đồng so với sáng thứ bảy.



Tương tự, tính đến 9h10, doanh nghiệp Sacombank-SBJ cũng công bố giá ngang bằng với SJC tại TP HCM, sau khi hạ 150.000 đồng ở cả hai chiều. Trước đó, cuối tuần vừa rồi lượng giao dịch tại doanh nghiệp này khá trầm lắng, chỉ đạt 650 lượng vàng.



Giá vàng trong nước liên tục đi xuống nhẹ từ hôm 5/1 đến nay, sau khi phục hồi từ 43,3 lên 43,7 triệu đồng. Sacombank-SBJ nhận định giá có thể tiếp tục đi xuống những ngày tới.



Còn trên thị trường quốc tế, giá vàng điều chỉnh giảm nhẹ trong sáng thứ hai, sau khi tăng 3% trong tuần trước do tin tức từ Iran. Tính đến 9h16 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.607 USD, mất 9,60 USD so với mở cửa.



Nguyên nhân của đà giảm là chỉ số Dollar Index tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2010, trong khi đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm ở 8,5% khiến niềm tin vào đà phục hồi tăng trở lại.



Tuy nhiên, nhìn chung giới phân tích vẫn kỳ vọng vào năm tăng thứ 12 liên tiếp của vàng trong năm 2012, theo khảo sát của Hiệp hội thị trường Vàng London. Còn Bloomberg cho rằng thị trường có thể đi lên tuần này.





Theo Thanh Bình ( VNE)