Môi trường kinh doanh 2009: Khắc phục năm khó khăn, sáu “dị thường”

"Chính phủ cần đưa ra mục tiêu ổn định kinh tế, không nên vội vui mừng với tăng trưởng kinh tế. Trước tình hình kinh tế còn nhiều phức tạp thì mục tiêu tăng trưởng 6,5% GDP cho năm 2009 là quá vội. Thực tế, khả năng “kích” thị trường nội địa là rất khó. Bài học kích cầu là nếu ta coi lạm phát là hạn thì ta chống hạn nhưng phải lo đến phương án đắp đê chống lũ ngay”. Tiến sĩ Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam đã nhấn mạnh như trên tại buổi tọa đàm Môi trường kinh doanh năm 2009 tổ chức hôm qua (24-11).

Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp

Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phân tích: “Khảo sát cho thấy năm khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn là: vốn, thiếu lao động, cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, đất đai. Vì vậy, về phía nhà nước, cần cải cách mạnh thủ tục hành chính vì quá mất thời gian cho doanh nghiệp. Một dự án thuộc nhóm A kể từ khi làm thủ tục đến khi thực hiện phải 10 năm mới xong. Chính phủ phải tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kể cả đối thoại bất thường, lắng nghe tiếng nói từ đời sống doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho họ”.

Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, các “dị thường” của năm 2008 là: chính sách, giá cả và ngộ nhận về chính sách xã hội. Trong đó, sáu “dị thường” chính sách liên quan đến môi trường kinh doanh gồm: can thiệp hành chính quá nhiều vào lãi suất, tỷ giá xuất nhập khẩu, giá cả...; thiếu tự do hóa cạnh tranh: xăng, dầu...; dự báo quá yếu kém (ví dụ, ngập lụt Hà Nội, xuất nhập khẩu gạo...); một số chính sách đi ngược mục tiêu do Chính phủ đặt ra từ đầu (các chính sách về thuế thu nhập cá nhân; thuế xuất nhập khẩu ôtô...); “dị thường” trong mục tiêu phát triển kinh tế (chẳng hạn: có 5.000 hội viên golf nhưng có đến... 6.200 ha sân golf, trong đó chỉ có 20% sử dụng cho sân golf, còn lại là đất nhà vườn phục vụ kèm); số liệu báo cáo không thống nhất.

Minh bạch thông tin, công khai khó khăn

Theo giáo sư Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị thế giới, biện pháp cần làm hiện nay để cứu nền kinh tế không thể chỉ bằng tiền và các chính sách bảo lãnh tín dụng, giảm lãi suất. Bởi lẽ các biện pháp này chỉ giải quyết được phần ngọn, giúp cho tình hình bớt nghiêm trọng chứ chưa đúng trọng tâm. Chính phủ cần công khai về khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến kinh tế trong nước: Thực tế nền kinh tế hiện nay của Việt Nam thế nào, khả năng ổn định kinh tế vĩ mô ra sao và doanh nghiệp có khả năng chịu tác động xấu đến đâu. “Lượng vốn đầu tư có thể tăng, tuy nhiên ta cần tập trung đầu tư lĩnh vực ít rủi ro và dài hạn” - ông Lược lưu ý. Đối với doanh nghiệp, cần có biện pháp điều chỉnh xu hướng kinh doanh trong bối cảnh khó khăn, cơ cấu lại doanh nghiệp và các doanh nghiệp cần liên kết lại theo nhóm ngành; quan tâm đến thị trường trong nước.

Theo ông Phong, các “dị thường” trong chính sách thị trường năm 2008 nêu trên là những lưu ý trong hoạch định chính sách năm 2009: cần minh bạch thông tin, công khai về những khó khăn và nguy cơ chịu tác động của nền kinh tế. Chính phủ cần tăng cường giám sát đối với tình hình kinh tế, xây dựng những cảnh báo an toàn của nền kinh tế. Đặc biệt là phải đảm bảo tính chuyên nghiệp trong quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Trần Bạt, Tổng Giám đốc Investment Group, cho rằng không cần bàn việc Việt Nam có giảm phát và ảnh hưởng bởi khủng hoảng hay không mà cần nhất là bàn đến biện pháp “cứu hộ” nền kinh tế và “cứu hộ” xã hội. Chúng ta không thể loại trừ bất cứ biến động nào: kinh tế, tài chính, thất nghiệp, các vấn đề về tệ nạn xã hội...

Theo ông Bạt, chống tham nhũng - vấn đề tưởng không gắn bó trực tiếp với vấn đề hoạch định chiến lược kinh doanh cho năm 2009 nhưng lại cần được đặt ra như một vấn đề quan trọng thiết yếu trong chiến lược vượt qua khó khăn cho năm 2009 cũng như lâu dài. Thủ tục hành chính là thủ phạm chính để các cán bộ ở khâu trung gian tham nhũng.

Đề xuất của ông Trần Hữu Huỳnh cũng được các chuyên gia kinh tế đồng tình: Quốc hội cũng cần chuyên nghiệp hơn. Quốc hội phải đi vào những chính sách cụ thể cho môi trường kinh doanh và nền kinh tế.

Được biết, hôm nay (25-11), Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng cũng sẽ nghe nhóm cố vấn và các chuyên gia báo cáo về môi trường kinh doanh 2009.