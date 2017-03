Mỗi tuần, 70 tấn hàng thủy sản xuất qua cửa khẩu Móng Cái

Các tư thương cho biết, sở dĩ nhu cầu của Trung Quốc về hàng thủy, hải sản tăng mạnh là để phục vụ cho thế vận hội Olympic Bắc Kinh đang diễn ra.

Do nhu cầu của phía Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng mạnh nên các loại cá tươi sống như cá song, cá giò, cá vược, cá chai, cá trình, cá bớp đều có giá xuất khẩu cao với mức tăng từ 10%-15% so với hồi tháng 6 và 7-2008. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc cũng đang săn lùng một số sản phẩm thủy sản khô như bóng cá thủ, vây cá mập, tôm he với khối lượng khoảng 4 tấn/tuần, giá tăng từ 20% đến 30% tùy loại.