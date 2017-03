Một con ruồi khiến Tân Hiệp Phát mất hơn 2.000 tỉ đồng

Ngày 17-12, Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát đã phát đi thông cáo báo chí về vụ việc liên quan đến sản phẩm có chứa dị vật (con ruồi) mang thương hiệu của Tập đoàn Number 1- Tân Hiệp Phát.

Theo đó, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc đối ngoại Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết ngày 17-12, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với anh Võ Văn Minh trong vụ việc nêu trên. Sự việc đến nay đã gây thiệt hại lớn cho cá nhân, gia đình anh Võ Văn Minh và Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát. Trong đó, sự việc đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín thương hiệu và doanh thu của tập đoàn. Ước tính sự việc đã gây thiệt hại thực tế cho tập đoàn hơn 2.000 tỉ đồng.

Đại diện Tân Hiệp Phát cũng dẫn kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) nêu: “Phát hiện thấy dấu vết biến dạng nắp chai nước nhãn hiệu Number 1 gửi giám định, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra. Mực nước trong chai gửi giám định thấp hơn mực nước trong chai gửi làm mẫu so sánh. Các dị vật bên trong chai nước nêu trên là các bộ phận cá thể ruồi”.

Qua đó Tân Hiệp Phát nhận định sản phẩm chứa dị vật trong vụ án đã bị tác động từ bên ngoài, không còn là sản phẩm nguyên bản của tập đoàn. “Cho đến nay, việc truy tìm ra thủ phạm trực tiếp thực hiện hành vi bỏ dị vật vào chai nước Number 1 vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra” - thông cáo của Tân Hiệp Phát nêu.

Liên quan đến quan điểm vụ xét xử, phía Tân Hiệp Phát không yêu cầu đền bù, đồng thời xin miễn trừ trách nhiệm dân sự cho anh Minh. Ngoài ra, Tân Hiệp Phát cũng mong HĐXX xem xét các tình tiết để có thể khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho anh Minh để anh Minh sớm có cơ hội về với gia đình và hòa nhập cộng đồng.