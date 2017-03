Một công ty dược giảm 24% giá thuốc trị viêm gan siêu vi C

Theo đó, giá PEGINTRON loại 50 mcg và PegIntron 80 mcg đều giảm 24%. Đại diện MSD cho biết quyết định giảm giá nhập khẩu này đã được báo cáo với Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến tháng 3-2011 đã có hơn 170 triệu người trên thế giới nhiễm viêm gan siêu vi C (chiếm 3% dân số). Mỗi năm có thêm 3-4 triệu người nhiễm bệnh mới. Tại Việt Nam, có 2%-2,9% dân số nhiễm viêm gan siêu vi C.

D.TÍNH