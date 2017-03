Một công ty sẽ “bơm” tiền cho Bình An

Sáng 9-5, Công ty Bình An tổ chức lễ công bố tái hoạt động nhà máy, trong đó chủ yếu là tái hoạt động nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu sau gần ba tháng tạm ngưng hoạt động do khó khăn về tài chính, nợ tiền cá nông dân…

Sẽ bơm 500 tỉ đồng

Tại buổi họp báo ngay sau đó, ông Trần Văn Trí - Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Bình An (Bianfishco) cho biết: Đối tác chiến lược của Bình An là BIDV, Ngân hàng An Bình và Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 ở quận Tân Phú, TP.HCM. Thời gian tới Bình An sẽ có thêm nguồn vốn từ BIDV, hiện Bộ Tài chính có đề nghị Agribank tham gia. Khoảng 5-10 ngày nữa ông sẽ cùng đối tác Trần Kim Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty 584, ra Hà Nội làm việc cụ thể với ngân hàng.

Sáng 9-5, công nhân Công ty Bình An tiếp nhận cá đưa vào dây chuyền phi lê. Ảnh: GIA TUỆ

Phía ông Minh thông tin trong 500 tỉ đồng bơm cho Bianfishco có 30% vốn của Công ty 584, còn lại là vốn vay từ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. “Tôi đã tìm hiểu và thấy thương hiệu Bình An ở Mỹ rất vững, trực tiếp đi vào các siêu thị. Phía Công ty 584 đã tìm hiểu và xác định hiện nay Bình An khó khăn nhất là vấn đề tài chính. Do đó đã đề nghị BIDV tài trợ vốn để công ty mua cá nguyên liệu... Khoảng 5-10 ngày nữa tôi và Bình An sẽ đi Hà Nội để làm việc và sẽ đem tiền về để giải quyết mua cá nguyên liệu. Khoảng 10 ngày có nguồn vốn khoảng 500 tỉ đồng cho gói này” - ông Minh nói.

Sớm trả nợ cho nông dân

Sáng 9-5, tại bến lên nguyên liệu nằm sát sông Hậu, hai ghe chở cá cung ứng cho phân xưởng phi lê cập bến. Lượng cá nhà máy tiếp nhận buổi sáng 9-5 chưa nhiều nhưng nhiều công nhân rất vui. Anh Vũ Minh - công nhân ở khâu tiếp nguyên liệu bày tỏ: “Rất mừng khi công ty sản xuất trở lại và mong tất cả anh chị em đều có việc làm ổn định”.

Theo ông Trần Văn Trí, trong ngày 9-5 dự kiến sản xuất 100 tấn cá và chưa dám tăng lượng cá đưa vào sản xuất vì sợ không đủ công nhân. Sản phẩm cá tra mà công ty đang sản xuất sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Trong quý I-2012, đơn hàng với đối tác của Bình An khoảng 400 container nhưng hiện nay chưa giao hàng được cho đối tác, công ty phải trả lại khoảng 100.000 USD cho một đối tác do không có hàng để giao đúng hẹn. Về phần nhà máy giá trị gia tăng, ông Trí cho biết hiện nay tiếp tục gia công cá hồi và cá ngừ đại dương thành sản phẩm susi cho đối tác Nhật Bản.

Ông cũng thông tin là tạm thời đóng cửa văn phòng của công ty tại Mỹ. Về phần nợ, ông nói: Nợ bà con nông dân, Bình An phải trả. Bình An nợ tiền cá, nợ doanh nghiệp nên tuyên bố thua kiện. Trước đây công ty nợ các ngân hàng và tiền cá nông dân khoảng 1.300 tỉ đồng, hiện chỉ còn nợ khoảng 900 tỉ đồng (trong đó nợ nông dân khoảng 200 tỉ đồng - NV). Đối với các hộ nông dân mà Bianfishco nợ đến 40 tỉ đồng, cuối tháng này công ty sẽ trả một nửa rồi sau đó trả dứt điểm.

GIA TUỆ