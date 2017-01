Một năm khó khăn, ngành than vẫn lãi 800 tỉ đồng

Sáng 11-1, Vinacomin đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Vinacomin, năm 2016 là một năm rất khó khăn với tập đoàn từ khi thành lập, doanh thu toàn tập đoàn ước thực hiện 101.180 tỉ đồng, trong đó doanh thu sản xuất than là 51.120 tỉ đồng, khoáng sản 7.020 tỉ đồng, sản xuất điện đạt 9.790 tỉ đồng.



Lợi nhuận ước tính của Vinacomin trong năm 2016 đạt hơn 800 tỉ đồng, thấp hơn so với dự toán đầu năm nhưng cao hơn mức 600 tỉ đồng của năm 2015.



Theo báo cáo, tính đến hết năm 2016, lao động toàn tập đoàn là 112.800 người, tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng.



Về nhiệm vụ năm 2017, Vinacomin dự kiến tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 106.865 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Trong đó, sản xuất than dự kiến đạt 54.304 tỉ đồng,… Lợi nhuận của toàn tập đoàn dự kiến là 1.000 tỉ đồng, hoặc cao hơn.