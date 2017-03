Một số ngành phải có chứng nhận an ninh trật tự

(PL)- UBND TP.HCM vừa chỉ thị các tổ chức, cá nhân kinh doanh các ngành nghề sản xuất con dấu, sản xuất pháo hoa, cho thuê lưu trú, cho nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng, hoạt động in, dịch vụ cầm đồ, vũ trường… chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT).

Ngoài ra, yêu cầu công an TP kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm lợi dụng việc kinh doanh để hoạt động trái pháp luật. Các cơ quan chức năng sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT liên hệ với cơ quan công an để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Đ.LIÊN