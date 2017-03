Một tháng ba lần tăng giá gas

Trước đó, ngày 1-11, giá gas trong nước tăng 14.000 đồng/bình 12 kg. Đến ngày 11-11, giá gas của một số công ty kinh doanh gas trong nước lại tiếp tục có đợt tăng thêm 5.000 đồng/bình 12 kg. Như vậy chỉ trong một tháng, giá gas đã có ba lần tăng giá, tổng mức tăng lên tới 41.000 đồng/bình 12 kg.

Nguyên nhân tăng giá riêng lần thứ ba này, một số công ty gas cho rằng do giá hợp đồng nhập khẩu thế giới (CP) tháng 12 tăng thêm 65 USD/tấn so với giá CP tháng 11. Thêm nữa, giá USD tiếp tục tăng thêm 600 đồng/USD so với trước. Vậy nên các công ty gas phải mạnh tay tăng giá để tránh lỗ.

MAI PHƯƠNG